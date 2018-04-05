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Anadolu Ajansı 98 yaşında

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 13:05 | Son Güncelleme

Erzurum Valisi Azizoğlu: - "Kuruluşundan bu yana gerek kadrosu gerekse teknik donanımıyla, büyük bir ilerleme sağlayan milli ajansımız, yazılı ve görsel habercilik alanında daima öncü bir kuruluş ve güvenilir haber kaynağı olarak ilk adres olmuştur" - "Dünyanın farklı bölgelerinde hizmet veren, çatışma ortamlarında bile canlarını riske atarak görevlerini en iyi şekilde ifa eden AA çalışanlarının, insanları doğru, tarafsız ve sağlıklı bilgilendirme çabaları hiç kuşkusuz takdire şayandır"

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Anadolu Ajansının (AA) 98'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Azizoğlu, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla, Milli Mücadele yıllarında 06 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansı'nın, TBMM'nin çıkardığı ilk yasaları duyurduğunu belirtti.

Halkın doğru bilgilendirilmesini sağlayarak, istiklal mücadelesinin kazanılmasına önemli katkılar sunan AA'nın, o günkü kısıtlı imkanlara rağmen, gösterdiği başarılı çalışmalarla büyük bir direnişin sesi olduğunu aktaran Azizoğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Kuruluşundan bu yana gerek kadrosu gerekse teknik donanımıyla, büyük bir ilerleme sağlayan milli ajansımız, yazılı ve görsel habercilik alanında daima öncü bir kuruluş ve güvenilir haber kaynağı olarak ilk adres olmuştur. Bugün sadece ülkemizin değil, dünyanın da sayılı haber ajansları arasında yerini alan AA, 13 dilde servis ettiği haberlerle uluslararası platformlarda da varlığını hissettirmiştir. Dünyanın farklı bölgelerinde hizmet veren, çatışma ortamlarında bile canlarını riske atarak görevlerini en iyi şekilde ifa eden AA çalışanlarının, insanları doğru, tarafsız ve sağlıklı bilgilendirme çabaları hiç kuşkusuz takdire şayandır."

Milli ajansın bundan sonra da çalışmalarını arttırarak devam ettireceğine ve ülke ile bölgenin sesi olmayı sürdüreceğine yürekten inandığını ifade eden Azizoğlu, AA'nın 98. kuruluş yıldönümü münasebetiyle, tüm çalışanlarını tebrik ederek nice başarılı yayın dileğinde bulundu.

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Anadolu Ajansı Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu kutlama

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