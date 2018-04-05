Anadolu Ajansı 98 yaşında

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, Anadolu Ajansı kuruluşundan bugüne, demokrasinin yerleşmesinde önemli bir misyonu yerine getirerek, halkın haber alma hakkına önemli katkılarda bulunduğunu bildirdi.

Vali Çiftçi, AA'nın 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, 06 Nisan 1920 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından istiklal mücadelesinin güçlü sesi olarak kurulan Anadolu Ajansı'nın ilkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışı ile basınının temel taşı olduğunu belirtti.

AA'nın bir asırlık bir yaşa ulaştığını ve bunun herkes için çok önemli olduğunu ifade eden Çiftçi, AA'nın Türkiye'nin sesini bütün dünyaya duyurduğunu aktardı.

AA'nın çalışmalarını yakından takip ettiklerini bildiren Çiftçi, mesajında şunlara yer verdi:

"Anadolu Ajansı kuruluşundan bu güne, demokrasimizin yerleşmesinde önemli bir misyonu yerine getirmiş, halkımızın haber alma hakkına önemli katkılarda bulunmuştur. Çağın gereklerine uygun, kendisini sürekli yenileyerek geliştiren, yaygın haber ağı, hızlı ve tarafsız haber akışıyla ulusal ve uluslar arası seviyede güvenilir haberciliğin sembolü olan Anadolu Ajansı'nın kuruluş yıl dönümünü kutluyor, tüm çalışanlarına başarılarının artarak devamını diliyorum."