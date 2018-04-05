Anadolu Ajansı 98 yaşında

Köprüçay'daki rafting botları, Anadolu Ajansının (AA) 98. kuruluş yıl dönümü için suya indi.
Manavgat ilçesi Beşkonak bölgesindeki Köprülü Kanyon Milli Parkı'ndaki macera ve adrenalin sever raftingcilerin gözde mekanları arasında yer alan Köprüçay'daki rafting botları, 98. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Anadolu Ajansı (AA) için suya indirildi.
Köprüçay'daki adrenalini yaşamak isteyen turistlerin bindiği iki bota, AA'nın 98. kuruluş yıl dönümünü kutlayan pankart asıldı.
İranlı ve Avrupalı turistlerin oluşturduğu bottaki kafileler de çaydaki tarihi köprüde pankart açarak AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Beşkonak Karabük Turizmi Geliştirme Kooperatifi Başkanı Refik Armağan, AA'nın Türk turizmi için büyük emek verdiğini söyledi.
Bölgede raftingin gelişmesinde Anadolu Ajansının her zaman desteğini gördüklerini anlatan Armağan, "AA muhabirleri haberleri ve çektikleri fotoğraflarla bölgemizi en iyi şekilde dünyaya tanıttılar. Kendilerini yıl dönümleri dolayısıyla kutluyorum. Tüm AA çalışanlarına başarılar diliyorum." dedi.
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