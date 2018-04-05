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Anadolu Ajansı 98 yaşında

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 16:34 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Kuala Lumpur, Sofya ve Pekin büyükelçileri, AA'nın 98. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Kavakcı: - "Köklü kurumsal birikimi temelinde ülkemiz gelişmelerini dış dünyaya objektif bir bakış açısıyla aktaran Anadolu Ajansının başarıyla ifa ettiği görev, içinde bulunduğumuz konjonktürde ülkemiz için her zamankinden büyük önem taşımaktadır" - Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Ulusoy: - "Ülkemizin ulusal Kurtuluş Savaşı'nın zor şartlarında, büyük bir vizyonla Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuş olan AA, o günden bu yana, özellikle dış dünyaya ülkemizin gerçekleri hakkında doğru ve objektif bilgilerin aktarılmasında önemli bir işlev görmektedir" - Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Önen: - "Milli Mücadelemizle yaşıt köklü haber kuruluşumuz Anadolu Ajansının ülkemizde ve dünya üzerindeki tüm çalışanlarını gönülden tebrik ediyor, yayın hayatlarında başarılarının daim olmasını diliyorum"

KUALA LUMPUR/SOFYA/PEKİN (AA) - Türkiye'nin Kuala Lumpur, Sofya ve Pekin büyükelçileri, Anadolu Ajansının (AA) 98. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Kuala Lumpur Büyükelçisi Doç. Dr. Merve Safa Kavakcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin habercilik alanındaki güzide kuruluşu olarak AA'nın 98. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum. Köklü kurumsal birikimi temelinde ülkemiz gelişmelerini dış dünyaya objektif bir bakış açısıyla aktaran Anadolu Ajansının başarıyla ifa ettiği görev, içinde bulunduğumuz konjonktürde ülkemiz için her zamankinden büyük önem taşımaktadır. Bu vesileyle, Anadolu Ajansının tüm mensuplarına başarılar dilerim.”

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Dr. Hasan Ulusoy da AA'nın 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye'nin habercilik alanında güzide kurumu AA'nın 98. kuruluş yıl dönümünü en içten duygularıyla kutladığını belirterek, şöyle devam etti:

"Ülkemizin ulusal Kurtuluş Savaşı'nın zor şartlarında, büyük bir vizyonla Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuş olan Anadolu Ajansı, o günden bu yana, özellikle dış dünyaya ülkemizin gerçekleri hakkında doğru ve objektif bilgilerin aktarılmasında önemli bir işlev görmektedir. Meslek hayatımda, yurt içinde ve dışında birçok kez birlikte çalışma fırsatı bulduğum bu değerli kurumun çalışanlarının profesyonel ve özverili çalışmalarına bizzat tanıklık etmek imkanım olmuştu. Anadolu Ajansı ailesine nice başarılı yıllar dilerim."

Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, AA'nın 98. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

AA'nın, Çin Halk Cumhuriyeti’ndeki mevcudiyetiyle, Türkiye-Çin ikili ilişkilerinin her veçhesinde güçlendirilmesine, Türk ve Çin halkları arasındaki dostane münasebetlerin ilerletilmesine katkıda bulunduğunu ifade eden Önen, şu değerlendirmelerde bulundu:

“AA’nın Tarihi İpek Yolu’nun doğu ve batısındaki iki kadim medeniyetin yeniden kucaklaşmasına sağladığı katkılardan da ziyadesiyle memnuniyet duyduğumu ayrıca ifade etmeliyim. Aziz ve kahraman Türk milletinin destansı Milli Mücadelesini dünyaya duyurmak, milletimizin doğru, tarafsız ve milli habere erişimini sağlamak amacıyla 6 Nisan 1920 tarihinde kurulan Anadolu Ajansı, kurulduğundan bugüne geçen sürede ilkeli habercilik anlayışıyla milletimizin haklı güvenine mazhar olmuş, habercilikte öncü kuruluşumuz olarak Türkiye’nin dünyadaki sesi haline gelmiştir. 98. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, Milli Mücadelemizle yaşıt köklü haber kuruluşumuz Anadolu Ajansının ülkemizde ve dünya üzerindeki tüm çalışanlarını gönülden tebrik ediyor, yayın hayatlarında başarılarının daim olmasını diliyorum."

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AA'nın 98. kuruluş yıl dönümü Doç. Dr. Merve Kavakçı

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