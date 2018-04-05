Anadolu Ajansı 98 yaşında

KUALA LUMPUR/SOFYA/PEKİN (AA) - Türkiye'nin Kuala Lumpur, Sofya ve Pekin büyükelçileri, Anadolu Ajansının (AA) 98. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Kuala Lumpur Büyükelçisi Doç. Dr. Merve Safa Kavakcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin habercilik alanındaki güzide kuruluşu olarak AA'nın 98. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum. Köklü kurumsal birikimi temelinde ülkemiz gelişmelerini dış dünyaya objektif bir bakış açısıyla aktaran Anadolu Ajansının başarıyla ifa ettiği görev, içinde bulunduğumuz konjonktürde ülkemiz için her zamankinden büyük önem taşımaktadır. Bu vesileyle, Anadolu Ajansının tüm mensuplarına başarılar dilerim.”

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Dr. Hasan Ulusoy da AA'nın 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye'nin habercilik alanında güzide kurumu AA'nın 98. kuruluş yıl dönümünü en içten duygularıyla kutladığını belirterek, şöyle devam etti:

"Ülkemizin ulusal Kurtuluş Savaşı'nın zor şartlarında, büyük bir vizyonla Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuş olan Anadolu Ajansı, o günden bu yana, özellikle dış dünyaya ülkemizin gerçekleri hakkında doğru ve objektif bilgilerin aktarılmasında önemli bir işlev görmektedir. Meslek hayatımda, yurt içinde ve dışında birçok kez birlikte çalışma fırsatı bulduğum bu değerli kurumun çalışanlarının profesyonel ve özverili çalışmalarına bizzat tanıklık etmek imkanım olmuştu. Anadolu Ajansı ailesine nice başarılı yıllar dilerim."