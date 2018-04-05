Anadolu Ajansı 98 yaşında

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Anadolu Ajansı'nın (AA) geçmişte olduğu gibi bugün de yurt içinde ve yurt dışındaki yaygın haber ağıyla Türk basınının en önemli bilgi kaynağı olduğunu belirtti.
Vali Yavuz, AA'nın 98. kuruluş yıl dönümünü, yayımladığı mesajla kutladı.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Nisan 1920 tarihinde kurulan AA'nın, doğru, tarafsız, ilkeli ve hızlı habercilik anlayışıyla, kurulduğu günden bu yana Türkiye'nin sesi olduğunu vurgulayan Yavuz, şunları kaydetti:
"Anadolu Ajansı, geçmişte olduğu gibi bugün de yurt içinde ve yurt dışındaki yaygın haber ağıyla Türk basınının en önemli bilgi kaynağıdır. Dünya haberciliğine her geçen gün yenilik katan ve şu anda pek çok dilde yayın yapan Anadolu Ajansı, dünyanın izlediği en etkin ve en saygın haber ajansları arasında yerini almaktadır. Anadolu Ajansı, Türkiye'nin sosyo kültürel ve ekonomik yaşantısı ile dış politikasının tüm aşamalarında, haberleri ve fotoğraflarıyla, bütün araştırmacılar için de değerli bir kaynak olma görevini idame ettirmektedir. Anadolu Ajansı'nın 98. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, bu meşakkatli görevi yürüten çalışanlarını tebrik ederim."
Eskişehir'de üniversitede katliam! 4 öğretim üyesi öldürüldü
Alaaddin Çakıcı'nın adamları kendilerini vurdu!
'Selfie çeken asker'le ilgili hükümetten açıklama geldi
Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı
Facebook skandalından Türkiye'de kaç kişi etkilendi? Resmen açıklandı
Türkiye'yi tehdit etmişti! Geri vites yaptı
Kılıçdaroğlu'ndan sanatçılara bir tepki daha: Az bile söyledim
Ankara'daki lisede dehşet! 4 öğrenci bıçaklandı
Evine gelen erkeklere çocuklarının yanında sevgilisini sattı!
Yunanistan'dan Türkiye için skandal sözler: Sınıra ve adalara 7 bin asker gönderdik
Emlak kralının 150 bin dolarlık olay cenazesi! Mücevherlerle donatıp öyle yaktılar
Facebook: 87 milyon kullanıcının verileri usulsüz kullanıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum