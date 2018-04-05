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Anadolu Ajansı 98 yaşında

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 16:39 | Son Güncelleme

Ordu Valisi Yavuz: "Anadolu Ajansı, geçmişte olduğu gibi bugün de yurt içinde ve yurt dışındaki yaygın haber ağıyla Türk basınının en önemli bilgi kaynağıdır"

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Anadolu Ajansı'nın (AA) geçmişte olduğu gibi bugün de yurt içinde ve yurt dışındaki yaygın haber ağıyla Türk basınının en önemli bilgi kaynağı olduğunu belirtti.

Vali Yavuz, AA'nın 98. kuruluş yıl dönümünü, yayımladığı mesajla kutladı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Nisan 1920 tarihinde kurulan AA'nın, doğru, tarafsız, ilkeli ve hızlı habercilik anlayışıyla, kurulduğu günden bu yana Türkiye'nin sesi olduğunu vurgulayan Yavuz, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı, geçmişte olduğu gibi bugün de yurt içinde ve yurt dışındaki yaygın haber ağıyla Türk basınının en önemli bilgi kaynağıdır. Dünya haberciliğine her geçen gün yenilik katan ve şu anda pek çok dilde yayın yapan Anadolu Ajansı, dünyanın izlediği en etkin ve en saygın haber ajansları arasında yerini almaktadır. Anadolu Ajansı, Türkiye'nin sosyo kültürel ve ekonomik yaşantısı ile dış politikasının tüm aşamalarında, haberleri ve fotoğraflarıyla, bütün araştırmacılar için de değerli bir kaynak olma görevini idame ettirmektedir. Anadolu Ajansı'nın 98. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, bu meşakkatli görevi yürüten çalışanlarını tebrik ederim."

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