Anadolu Ajansı 98 yaşında

HARTUM (AA) - Sudan'ın Sanayiden Sorumlu Devlet Bakanı Abdu Davud, Anadolu Ajansının (AA) dünyadaki en önemli haber kaynaklarından biri olduğunu belirtti.
Davud, AA'nın 98. kuruluş yıl dönümüne ilişkin yaptığı açıklamada, "AA dünyadaki en önemli haber kaynaklarından biri. Ajansın haber üretkenliği, en iyi haber ajansları arasına girmesini sağladı." dedi.
AA'nın kuruluş yıl dönümünü tebrik eden Davud, özellikle son dönemde Afrika Kıtası'ndaki olayların AA tarafından ilgiyle takip edildiğini ve bunun ajansın daha çok takdir almasına neden olduğunu dile getirdi.
Davud son olarak, AA'nın Türkiye ile İslam dünyasına hizmet yolunda seçkin bir haber ajansı olması temennisinde bulundu.
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