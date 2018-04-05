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Anadolu Ajansı 98 yaşında

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 21:40 | Son Güncelleme

Sudanlı Bakan, AA'nın dünyanın en önemli haber ajansları arasında yer aldığını söyledi

HARTUM (AA) - Sudan'ın Sanayiden Sorumlu Devlet Bakanı Abdu Davud, Anadolu Ajansının (AA) dünyadaki en önemli haber kaynaklarından biri olduğunu belirtti.

Davud, AA'nın 98. kuruluş yıl dönümüne ilişkin yaptığı açıklamada, "AA dünyadaki en önemli haber kaynaklarından biri. Ajansın haber üretkenliği, en iyi haber ajansları arasına girmesini sağladı." dedi.

AA'nın kuruluş yıl dönümünü tebrik eden Davud, özellikle son dönemde Afrika Kıtası'ndaki olayların AA tarafından ilgiyle takip edildiğini ve bunun ajansın daha çok takdir almasına neden olduğunu dile getirdi.

Davud son olarak, AA'nın Türkiye ile İslam dünyasına hizmet yolunda seçkin bir haber ajansı olması temennisinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Ajansı'nın (AA) Sudan

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