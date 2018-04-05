Anadolu Ajansı 98 yaşında

Türkiye'nin Moskova, Abuja ve Akra büyükelçileri, AA'nın 98. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz, milli mücadele ile doğan ve son yıllardaki atılımlarıyla Türkiye’yi gururlandıran AA'nın 98. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

Büyükelçi Diriöz, şunları kaydetti:

"Türk milletinin milli mücadelesini dünyaya duyurmak amacıyla, Ulu Önder Atatürk’ün talimatıyla kurulan AA, aradan geçen 98 yıl içinde ülkemizin en önemli değerlerinden birisi olmuş, dünyanın en saygın haber ajanslarından birisi olarak kabul görmüştür. AA, tüm dünyaya yayılmış temsilcilikleri, yerel dillere hakim tecrübeli temsilcileri, uluslararası haber kuruluşlarıyla mevcut anlaşmaları ve en önemlisi imza attığı önemli haberlerle sadece vatandaşlarımızın değil, uluslararası gelişmeleri takip eden her milletten kişi ve kurumun takip ettiği önemli bir kaynak olmuştur."

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hakan Çakıl da AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda Anadolu Ajansının dünyanın birçok bölgesinde temsilciler görevlendirdiğine dikkati çekerek, Nijerya'da da temsilcileri bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.