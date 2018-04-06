Anadolu Ajansı 98 yaşında

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Anadolu Ajansının (AA) 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, AA'nın güvenilir ve tarafsız habercilik anlayışıyla haber ajanslarının başında geldiğine dikkati çekti.

Milli mücadele yıllarında milletin sesi olan Anadolu Ajansının, bugün de tüm dünyayı kapsayan haber ağıyla Türkiye'nin sesi olmayı başarıyla sürdürdüğünü belirten Bak, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 6 Nisan 1920'de milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesini tüm dünyaya duyurmak için kurulan Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümünü yürekten kutluyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Osman Aşkın Bak, mesajında şunları kaydetti:

"Birçok dilde servis ettiği doğru, güvenilir ve tarafsız haberlerle dünyanın en güvenilir haber ajanslarının başında gelen Anadolu Ajansının, ilkeli ve sorumlu habercilik anlayışıyla yurt içinde ve yurt dışında fedakarca işini yapan tüm çalışanlarını yürekten kutluyor, başarılar diliyorum. Türk sporunun gelişmesi adına da önemli bir görev üstlenen Anadolu Ajansı gündem oluşturan özel haberleriyle gençliğimizin ve sporcularımızın da sesi olmuştur."