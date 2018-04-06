HABER

Anadolu Ajansı 98 yaşında

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 09:25 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Bak: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 6 Nisan 1920'de milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesini tüm dünyaya duyurmak için kurulan Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümünü yürekten kutluyorum"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Anadolu Ajansının (AA) 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, AA'nın güvenilir ve tarafsız habercilik anlayışıyla haber ajanslarının başında geldiğine dikkati çekti.

Milli mücadele yıllarında milletin sesi olan Anadolu Ajansının, bugün de tüm dünyayı kapsayan haber ağıyla Türkiye'nin sesi olmayı başarıyla sürdürdüğünü belirten Bak, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 6 Nisan 1920'de milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesini tüm dünyaya duyurmak için kurulan Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümünü yürekten kutluyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Osman Aşkın Bak, mesajında şunları kaydetti:

"Birçok dilde servis ettiği doğru, güvenilir ve tarafsız haberlerle dünyanın en güvenilir haber ajanslarının başında gelen Anadolu Ajansının, ilkeli ve sorumlu habercilik anlayışıyla yurt içinde ve yurt dışında fedakarca işini yapan tüm çalışanlarını yürekten kutluyor, başarılar diliyorum. Türk sporunun gelişmesi adına da önemli bir görev üstlenen Anadolu Ajansı gündem oluşturan özel haberleriyle gençliğimizin ve sporcularımızın da sesi olmuştur."

Akşener'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi! Akşener'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi!
Karar yazarı Elif Çakır'dan AK Parti'ye şok tepki!Karar yazarı Elif Çakır'dan AK Parti'ye şok tepki!
Firari 54 FETÖ'cü için 24 ülkeye iade talebi!Firari 54 FETÖ'cü için 24 ülkeye iade talebi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anadolu Ajansı 98 yaşında haber ajansları Osman Aşkın Bak

En Çok Okunan Haberler

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar 23 el ateş etmiş!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar 23 el ateş etmiş!

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Survivor'dan diskalifiye edilen yarışmacı Ecem Karaağaç neler yaşadığını açıkladı

Survivor'dan diskalifiye edilen yarışmacı Ecem Karaağaç neler yaşadığını açıkladı

2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili son anket! İşte AK Parti-MHP ittifakının oy oranı

2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili son anket! İşte AK Parti-MHP ittifakının oy oranı

Rusya'dan 'İngiltere'ye ateşle oynuyorsunuz' uyarısı

Rusya'dan 'İngiltere'ye ateşle oynuyorsunuz' uyarısı

Abdullah Gül'ün aday olması Erdoğan'ın işine yarar mı? Ahmet Hakan yazdı

Abdullah Gül'ün aday olması Erdoğan'ın işine yarar mı? Ahmet Hakan yazdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: Hakim-savcı aday adayları için yakalama kararı

İstanbul merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: Hakim-savcı aday adayları için yakalama kararı

Tosun'un karakutusu ortaya çıktı!

Tosun'un karakutusu ortaya çıktı!

Tunceli'deki operasyon sonrası dikkat çeken detaylar! 7 teröristten 3'ü...

Tunceli'deki operasyon sonrası dikkat çeken detaylar! 7 teröristten 3'ü...

Zekeriya Öz'ün gizli tanığı suç örgütü lideri Zindaşti İstanbul'da yakalandı!

Zekeriya Öz'ün gizli tanığı suç örgütü lideri Zindaşti İstanbul'da yakalandı!

Afrin'de yakalanan teröristten kan donduran itiraf: Kaçmasınlar diye ayaklarının altını kestik

Afrin'de yakalanan teröristten kan donduran itiraf: Kaçmasınlar diye ayaklarının altını kestik

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı! Hepsi imha edildi!

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı! Hepsi imha edildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.