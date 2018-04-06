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Anadolu Ajansı 98 yaşında

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 09:55 | Son Güncelleme

Süleymanpaşa ilçesinde su altı sporcuları, olimpik havuzda AA'nın 98. kuruluş yıl dönümünü kutlayan pankart açtı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Okyanus Su Sporları Kulübü sporcuları, Anadolu Ajansı'nın (AA) 98'inci kuruluş yıl dönümünü, su altında pankart açarak kutladı.

Türkiye Şampiyonası için su altı milli sporcusu Sertan Aydın gözetiminde çalışmalarını sürdüren Okyanus Su Sporları Kulübü sporcuları, 98. kuruluş yıl dönümünü kutlayan AA için olimpik yüzme havuzunda, su atlında "Anadolu Ajansı'nın 98. kuruluş yıl dönümünü kutlarız" yazılı pankart açtı.

Tekirdağ Okyanus Su Sporları Kulübü Başkanı ve antrenörü milli sporcu Sertan Aydın, yaptığı açıklamada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan Anadolu Ajansı'nın, o günden bugüne ilkeli habercilik anlayışıyla hareket ettiğini söyledi.

Aydın, Anadolu Ajansının, Türk milletinin sesini 98 yıldır tüm dünyaya duyurduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı 98. yaşında. Biz de AA çalışanlarıyla yıl dönümlerini kutluyoruz. Anadolu Ajansı'nın yıl dönümü kutlu olsun. 6 Nisan 1920'de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından istiklal mücadelesinin güçlü sesi olarak kurulan Anadolu Ajansı, Türk milletinin sesini 98 yıldır tüm dünyaya duyuruyor. Her zaman sporun ve sporcunun yanında yer alan ve yaptığı haberlerle sporcuların sesi olan Anadolu Ajansı'na çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Tüm çalışanlarına ve emeği geçenlere başarılar diliyorum."

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