Anadolu Ajansı 98 yaşında

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Anadolu Ajansının (AA) Türkiye Cumhuriyeti'ne, bağımsızlığa, yeni Türk devletine giden yolda hangi zorlukların çekildiğinin, nasıl destansı bir mücadele verildiğinin kayıtlarını tutarak, bunları dünyayla paylaştığını belirtti.

Elvan, AA'nın 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, kurumun ilk günkü gibi genç ve taze bir heyecanla 98 yılın birikimiyle dünyayı Türkiye'ye, Türkiye'yi de dünyaya taşıdığını bildirdi.

AA'nın 6 Nisan 1920'de, İstiklal Harbi devam ederken kurulduğunu ve Türk milletinin haklı davasını dünyaya duyurduğunu ifade eden Elvan, "AA'nın o zaman yaptığı görev sadece İstiklal Harbi tarihimiz açısından değil, ülkemizin tarihi açısından da adeta bir destandır." değerlendirmesinde bulundu.

Elvan, söz konusu dönemde dünya kamuoyunun Türk milletinin haklı davasından haberdar olmasının AA sayesinde gerçekleştiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti'ne, bağımsızlığa, yeni Türk devletine giden yolda hangi zorlukların çekildiğinin, nasıl destansı bir mücadele verdiğimizin kayıtlarını AA tutmuş, belgelemiş, dünyayla paylaşmıştır. Ajans, 98 yıllık kurumsal hayatında Türkiye'nin sesi olmasının yanında, dünyanın dört bir yanında yaşanan habere değer olayları hem insanımıza duyurmuş hem de dünyanın saygın haber ajanslarından biri olmuştur. AA bugün 13 dilde yaptığı yayınlar ve haberlerle dünya çapında bir marka haline gelmiş, doğru, hızlı ve güvenilir haberciliğiyle bu imajını pekiştirmiştir. Bu vesileyle AA'nın 98. kuruluş yılını kutluyor, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı ve tüm AA çalışanlarını tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum."