Anadolu Ajansı 98 yaşında

AMASYA/SİNOP (AA) - Amasya Valisi Osman Varol, kuruluşundan bu yana gerek kadrosu gerekse teknik donanımıyla büyük ilerleme sağlayan Anadolu Ajansı'nın, habercilik alanında daima öncü kuruluş ve güvenilir haber kaynağı olduğunu bildirdi.
Varol, Anadolu Ajansı'nın 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, istiklal mücadelesinin güçlü sesi olarak 6 Nisan 1920'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Anadolu Ajansı'nın, Türkiye'nin ve Türk basınının gelişmesine katkı sağlayan, yayıncılık anlayışı ve misyonuyla güven kazanan müstesna kuruluşlar arasında yer aldığını vurguladı.
Bugün sadece Türkiye'nin değil, dünyanın sayılı haber ajansları arasındaki yerini alan Anadolu Ajansı'nın birçok dilde servis ettiği haberlerle uluslar arası mecralarda da güçlendiğini anlatan Varol, şunları kaydetti:
"Kuruluşundan bu yana gerek kadrosu gerekse teknik donanımıyla büyük ilerleme sağlayan milli ajansımız, habercilik alanında daima öncü kuruluş ve güvenilir haber kaynağı olarak ilk adres olmuştur. Dünyanın farklı bölgelerinde hizmet veren, çatışma ortamlarında canlarını riske atarak görevlerini en iyi şekilde ifa etmeyi amaçlayan Anadolu Ajansı çalışanlarının insanları doğru, tarafsız ve sağlıklı bilgilendirme çabaları hiç kuşkusuz takdire şayandır.
Mesleki ciddiyet ve hizmet etkinliği içerisinde tarafsız habercilik yaparak geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin dünyadaki sesi olan Anadolu Ajansı'nın 98. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında görev yapan bütün personelini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."
- Sinop Valisi İpek
Sinop Valisi Hasan İpek de mesajında, Atatürk'ün talimatıyla kurulan ve istiklal mücadelesinin kazanılmasında önemli katkıları bulunan Anadolu Ajansı'nın tarihin hiçbir döneminde nitelikli habercilikten ödün vermediğine dikkati çekti.
Kurulduğu günden itibaren kamuoyunu doğru şekilde bilgilendirmeye devam eden Anadolu Ajansı'nın 98. kuruluş yıl dönümünü kutlayan İpek, "Anadolu Ajansı, kurulduğu günden bu yana kamuoyunu aydınlatma görevini başarıyla yürütmektedir. Bu süreçte her zaman kendini yenilemeyi bilmiş, tarafsız ve nitelikli habercilik anlayışından taviz vermemiştir. Türkiye'nin dünyadaki sesi olmaya devam eden Anadolu Ajansı'nın kuruluş yıl dönümünü kutluyor, tüm çalışanlarına başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
- Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orbay
Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay da mesajında, dünyanın sayılı haber ajanslarından biri olan Anadolu Ajansı'nın istiklal mücadelesinin kazanılmasına önemli katkıları olduğuna işaret etti.
Kurtuluş Savaşı'nın devam ettiği günlerde milli mücadelenin haklılığını tüm dünyaya duyurmak amacıyla Atatürk'ün bizzat talimatıyla kurulan Anadolu Ajansı'nın o gün büyük bir özveri ve kısıtlı imkanlarla üzerine düşen görevi yerine getirdiğini belirten Orbay, "Anadolu Ajansı, bugün de hızlı ve doğru habercilik anlayışıyla dünyanın önde gelen haber ajanslarından biridir. Üniversitemizin tanınırlığının artmasında da yazılı ve görsel haberleriyle büyük katkı sağlayan Anadolu Ajansı'nın 98. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.
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