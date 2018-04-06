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Anadolu Ajansı 98 yaşında

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 11:28 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Kulübü kutlama mesajı yayımladı

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü, Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla, Kurtuluş Savaşı'nın ilk yıllarında Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak amacıyla kurulan Anadolu Ajansı 98 yaşında. Anadolu Ajansının 98. yılını kutlar, nice 98 yıllar ülkemize hizmet vermeye devam etmesini dileriz."

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98. kuruluş yıl dönümü Anadolu Ajansı Fenerbahçe Kulübü kutlama

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