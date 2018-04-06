Anadolu Ajansı 98 yaşında

Bursa ve Balıkesir'de bazı kurum ve kuruluşlar, Anadolu Ajansının (AA) 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Bursa Valisi İzzettin Küçük, mesajında, Türk basınının gelişmesine önemli katkılar sağlayan AA'nın, bugün yerli ve yabancı basın kuruluşlarının güvenilir haber kaynakları arasında yer aldığını belirtti. Milli mücadele döneminden bu yana, halkın sesi, gözü ve kulağı olan AA'nın, zor şartlar altında ürettiği ürünlerini, medya kuruluşları ile kamu ve özel kuruluşlara en hızlı şekilde sunarak, ciddiyet ve sorumluluğunu korumaya devam ettiğini vurgulayan Küçük, "Birikimiyle ileri teknolojiyi birleştirerek doğru ve güvenilir haber sunan, özellikle ülkemizin dünyadaki imajının daha doğru algılanmasına vesile olan Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümünü kutluyor, bütün ajans çalışanlarına başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı. - Aktaş: "Ajans personelinin gayreti takdire şayandır" Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da kurulduğu günden beri kadrosu ve teknik donanımıyla her zaman öne çıkan Anadolu Ajansının, ilkeli ve sorumlu habercilik anlayışında daima güvenilir bir kaynak olduğunu belirtti.

AA'nın bugün sadece Türkiye'nin değil dünyanın da sayılı basın kuruluşları arasında bulunduğunu aktaran Aktaş, şunları kaydetti: "Anadolu Ajansı, 13 dilde servis ettiği haberlerle uluslararası mecrada da gittikçe güçlenmektedir. Dünyanın farklı bölgelerinde ağır çalışma şartlarına rağmen görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışan ajans personelinin gayreti takdire şayandır. Bugüne kadar başarısını gururla izlediğimiz milli ajansımızın, bundan sonra da performansını artırarak faaliyet göstereceğine, hem Bursamızın hem de ülkemizin sesi olmayı sürdüreceğine inancım tamdır." - Kafaoğlu: "AA, örnek habercilik yapıyor" Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu da 98 yıldır Anadolu'nun ve mazlumların sesi olan Anadolu Ajansının örnek habercilik yaptığını ifade etti. Milli mücadele dönemi başta olmak üzere ülkenin dört bir yanındaki gelişmeleri tarafsız, hızlı ve güvenilir bir şekilde yansıtan AA'nın, son dönemlerde uluslararası alanda da etkisini arttırdığını anlatan Kafaoğlu, şunları kaydetti: