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Anadolu Ajansı 98 yaşında

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 11:34 | Son Güncelleme

Bursa ve Balıkesir'de bazı kurum ve kuruluşlar, Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Bursa ve Balıkesir'de bazı kurum ve kuruluşlar, Anadolu Ajansının (AA) 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Bursa Valisi İzzettin Küçük, mesajında, Türk basınının gelişmesine önemli katkılar sağlayan AA'nın, bugün yerli ve yabancı basın kuruluşlarının güvenilir haber kaynakları arasında yer aldığını belirtti.

Milli mücadele döneminden bu yana, halkın sesi, gözü ve kulağı olan AA'nın, zor şartlar altında ürettiği ürünlerini, medya kuruluşları ile kamu ve özel kuruluşlara en hızlı şekilde sunarak, ciddiyet ve sorumluluğunu korumaya devam ettiğini vurgulayan Küçük, "Birikimiyle ileri teknolojiyi birleştirerek doğru ve güvenilir haber sunan, özellikle ülkemizin dünyadaki imajının daha doğru algılanmasına vesile olan Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümünü kutluyor, bütün ajans çalışanlarına başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

- Aktaş: "Ajans personelinin gayreti takdire şayandır"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da kurulduğu günden beri kadrosu ve teknik donanımıyla her zaman öne çıkan Anadolu Ajansının, ilkeli ve sorumlu habercilik anlayışında daima güvenilir bir kaynak olduğunu belirtti.

AA'nın bugün sadece Türkiye'nin değil dünyanın da sayılı basın kuruluşları arasında bulunduğunu aktaran Aktaş, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı, 13 dilde servis ettiği haberlerle uluslararası mecrada da gittikçe güçlenmektedir. Dünyanın farklı bölgelerinde ağır çalışma şartlarına rağmen görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışan ajans personelinin gayreti takdire şayandır. Bugüne kadar başarısını gururla izlediğimiz milli ajansımızın, bundan sonra da performansını artırarak faaliyet göstereceğine, hem Bursamızın hem de ülkemizin sesi olmayı sürdüreceğine inancım tamdır."

- Kafaoğlu: "AA, örnek habercilik yapıyor"

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu da 98 yıldır Anadolu'nun ve mazlumların sesi olan Anadolu Ajansının örnek habercilik yaptığını ifade etti.

Milli mücadele dönemi başta olmak üzere ülkenin dört bir yanındaki gelişmeleri tarafsız, hızlı ve güvenilir bir şekilde yansıtan AA'nın, son dönemlerde uluslararası alanda da etkisini arttırdığını anlatan Kafaoğlu, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. AA özelikle toplumun aydınlanması ve doğru bilgi alması konusunda büyük bir önem arz ediyor. 98 yıldır hiç çizgisini bozmadan ülkenin menfaati doğrultusunda hizmet veren tüm AA personelini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum."

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir de AA'nın, kurulduğu 6 Nisan 1920'den bu yana güvenilir, tarafsız, hızlı ve kaliteli habercilik yaptığını vurguladı.

Milli mücadele ve Kurtuluş Savaşı'nın her aşamasına tanıklık eden AA'nın, üstlendiği önemli misyonu yerine getirdiğini hatırlatan Demir, AA'nın 98 yıldır Türkiye'nin sesini dünyaya duyurmakla kalmayıp son dönemde gerçekleştirdiği atılımlarla dünyanın birçok noktasından yaptığı haberleri 13 dilde, 50 ülkede yayarak ülke adına üstlendiği tarihi misyonu başarıyla sürdürdüğünü aktardı.

AA'nın, kaliteli haber anlayışı çerçevesinde donanımı yüksek gazeteciler çalıştırmaya özen gösterdiğini belirten Demir, "Doğru bilgiye ulaşma noktasındaki kaynakların başında gördüğümüz ve Anadolu basınımızın da gururu olan AA'nın kuruluşunun 98. yıl dönümünü kutluyor, başta AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı olmak üzere tüm çalışanlarının başarılarının devamını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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Anadolu Ajansı 98 yaşında Balıkesir Bursa kutlama

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