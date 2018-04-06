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Anadolu Ajansı 98 yaşında

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 13:17 | Son Güncelleme

Kasımpaşa Kulübü, kutlama mesajı yayımladı

İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa Kulübü, Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla, Kurtuluş Savaşı'nın ilk yıllarında 'Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak' amacıyla kurulan Anadolu Ajansı 98 yaşında. Anadolu Ajansının 98. yılını kutlar, nice 98 yıllar ülkemize hizmet vermeye devam etmesini dileriz."

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98. kuruluş yıl dönümü Anadolu Ajansı futbol Kasımpaşa süperlig

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