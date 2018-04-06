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Anadolu Ajansı 98 yaşında

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 13:17 | Son Güncelleme

Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Danışmanı Şaas: "AA'nın Filistin'de önemli bir rolü var. Ajans, işgalci İsrail'in yüzüne karşı Filistin halkının mücadelesini ve acılarını tarafsız, adil ve profesyonelce ifade ediyor"

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Danışmanı Nebil Şaas, Anadolu Ajansının (AA) Filistin'de önemli bir rolü olduğunu ve olayları profesyonelce aktardığını belirtti.

Şaas, AA'nın 98. kuruluş yıl dönümüne ilişkin yaptığı açıklamada, "AA'nın Filistin'de önemli bir rolü var. Ajans, işgalci İsrail'in yüzüne karşı Filistin halkının mücadelesini ve acılarını tarafsız, adil ve profesyonelce ifade ediyor." dedi.

AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutlayan Şaas, Filistin ve Türk halkı arasındaki dostluğun güçlendirilmesi konusunda ajansın önemine vurgu yaptı.

Öte yandan, Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Kurulu Üyesi Vasıl Ebu Yusuf da AA'nın haberlerinde Filistin meselesine geniş yer ayırdığına dikkati çekti.

"AA, haberi doğru biçimde iletmek açısından dünyada önemli bir ajanstır." diyen Ebu Yusuf, AA'nın 98. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

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98. yıl dönümü Anadolu Ajansı Nebil Şaas Vasıl Ebu Yusuf

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