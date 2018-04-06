Anadolu Ajansı 98 yaşında

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Anadolu Ajansının (AA), milletin yeniden diriliş destanını dünyaya en güzel şekilde anlatarak, oldukça önemli bir hizmeti yerine getirdiğini belirtti.

Gümrükçüoğlu, AA'nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Milletimizin dünyaya karşı ayağa kalktığı milli mücadele yıllarında kurulan, ülkemizin gelişme ve ilerleme sürecindeki her adımına tanıklık eden Anadolu Ajansı, hepimizi gururlandıran köklü bir kuruluşumuzdur." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansının habercilik başarısına dikkati çeken Gümrükçüoğlu, şöyle devam etti:

"İstiklal mücadelemiz esnasında olduğu gibi 98 yıl boyunca milletimizi doğru ve eksiksiz şekilde bilgilendirme görevini sürdüren ve bugün Zeytin Dalı Harekatı sırasında da bu görevini devam ettirerek kuruluş felsefesine bağlılığını kanıtlayan Anadolu Ajansı, etkinliği ve gücüyle dünyanın sayılı haber ajanslarından biri olmayı başarmıştır. Türk basını için bir okul niteliği taşıyan milli haber ajansımız, bölücü teröre ve FETÖ ihanet çetesine karşı verilen mücadelede de milletimizin güçlü sesi olmuştur."

Gümrükçüoğlu, Anadolu Ajansının son yıllarda yurt dışındaki haber ağını da oldukça güçlendirdiğini vurgulayarak, "Anadolu Ajansı, milletimizin yeniden diriliş destanını dünyaya en güzel şekilde anlatarak, oldukça önemli bir hizmeti yerine getirmektedir. Bu vesileyle Anadolu Ajansının 98'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Kıymetli çalışanlarının da başarılı çalışmalarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.