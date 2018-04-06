Anadolu Ajansı 98 yaşında

ASTANA/TİRAN (AA) - Dünyanın farklı ülkelerinde görev yapan Türk büyükelçiler ve bazı kuruluşların başkanları Anadolu Ajansı’nın (AA) 98. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Nevzat Uyanık, Anadolu Ajansı'nın kötü niyetli çevrelerin yürütmeye kalkıştığı kara propagandaya karşı Türkiye'yi doğrudan ilgilendiren konularda hem iç hem de dünya kamuoyunu aydınlatan haberleriyle önemli bir bilgi hazinesi niteliğinde olduğunu söyledi.

AA muhabirine açıklama yapan Uyanık, kuruluşundan bu yana 98 yıl içerisinde AA'nın doğru, tarafsız, güvenilir haber kaynağı olarak, Türkiye'nin dünyaya tanıtılmasında, farkındalığın artırılmasında çok önemli işlev yerine getirdiğini belirtti.

AA'nın uluslararası haber ajansı niteliğiyle sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok önemli merkezinde temsilcilikleri ve muhabirleriyle geniş bir ağ oluşturduğunu ve başarılı faaliyet yürüttüğünü kaydeden Uyanık, şöyle konuştu:

"AA'nın ülkemize karşı kötü niyetli bazı çevrelerin yürütmeye kalkıştığı kara propagandaya karşı Türkiye'yi doğrudan ilgilendiren konularda hem iç kamuoyunun hem de dünya kamuoyunun aydınlatılmasında sağlamakta olduğu haberler önemli bir bilgi hazinesi niteliğinde."