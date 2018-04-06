HABER

Anadolu Ajansı 98 yaşında

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 15:08 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Uyanık: - "AA'nın ülkemize karşı kötü niyetli bazı çevrelerin yürütmeye kalkıştığı kara propagandaya karşı Türkiye'yi doğrudan ilgilendiren konularda hem iç kamuoyunun hem de dünya kamuoyunun aydınlatılmasında sağlamakta olduğu haberler önemli bir bilgi hazinesi niteliğinde" - Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Kıdırali: - "AA'nın Türk dünyası entegrasyonunun pekişmesine de büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz"

ASTANA/TİRAN (AA) - Dünyanın farklı ülkelerinde görev yapan Türk büyükelçiler ve bazı kuruluşların başkanları Anadolu Ajansı’nın (AA) 98. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Nevzat Uyanık, Anadolu Ajansı'nın kötü niyetli çevrelerin yürütmeye kalkıştığı kara propagandaya karşı Türkiye'yi doğrudan ilgilendiren konularda hem iç hem de dünya kamuoyunu aydınlatan haberleriyle önemli bir bilgi hazinesi niteliğinde olduğunu söyledi.

AA muhabirine açıklama yapan Uyanık, kuruluşundan bu yana 98 yıl içerisinde AA'nın doğru, tarafsız, güvenilir haber kaynağı olarak, Türkiye'nin dünyaya tanıtılmasında, farkındalığın artırılmasında çok önemli işlev yerine getirdiğini belirtti.

AA'nın uluslararası haber ajansı niteliğiyle sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok önemli merkezinde temsilcilikleri ve muhabirleriyle geniş bir ağ oluşturduğunu ve başarılı faaliyet yürüttüğünü kaydeden Uyanık, şöyle konuştu:

"AA'nın ülkemize karşı kötü niyetli bazı çevrelerin yürütmeye kalkıştığı kara propagandaya karşı Türkiye'yi doğrudan ilgilendiren konularda hem iç kamuoyunun hem de dünya kamuoyunun aydınlatılmasında sağlamakta olduğu haberler önemli bir bilgi hazinesi niteliğinde."

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük de AA'nın 98. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle yaptığı açıklamada, "Gururumuz olan Anadolu Ajansı’nın yüzyıla yakın hikayesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin hikayesidir." dedi.

Zamanında fedakar bir kadroyla kurulan Anadolu Ajansı'nın 20’nci yüzyılda görevini başarıyla yürüttüğünü kaydeden Yörük, 21'inci yüzyılda ise yaptığı atılımlarla "haber dünyasının küresel aktörlerinden biri olduğunu" vurguladı.

AA çalışanlarına içten tebriklerini ve takdirlerini ileten Büyükelçi Yörük, "En güncel teknolojiyi kullanan, özellikle Balkan dillerinin hepsine hakim kadrosuyla bölgemizde haberi kaynağından alan gözbebeğimiz Anadolu Ajansı, küresel haber dünyasının takip eden değil, takip edilen kurumlarından biri olmayı başarmıştır." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Darhan Kıdırali de AA'nın 98. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

AA’nın Türk dili konuşan ülkelerle ilgili haberlerin yayınlanmasında öncü haber kuruluşlarından olduğuna dikkati çeken Kıdırali, “AA'nın Türk Dünyası entegrasyonunun pekişmesine de büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz.” ifadesini kullandı.

Kazinform Haber Ajansı Genel Müdürü Askar Umarov da AA’nın dünyanın önde gelen ajanslarından olduğunu, Türkiye'nin ve dünyanın birçok noktasından hızlı ve objektif bir şekilde 13 dilde yayın yaptığını belirtti.

Kazinform ile AA’nın kardeş kuruluşlar olduğunun altını çizen Umarov, “AA’nın 98. kuruluş yıl dönümünü tebrik eder, ajanslarımız arasındaki iş birliğinin daha da gelişmesini temenni ederim.” dedi.

Meral Akşener o isimlerin üstünü çizdiMeral Akşener o isimlerin üstünü çizdi
Anneye şok iftira: Bir dizide izledim...Anneye şok iftira: Bir dizide izledim...
MHP'li vekile hırsız şoku! Tüfekleri alıp kaçtılarMHP'li vekile hırsız şoku! Tüfekleri alıp kaçtılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anadolu Ajansı Anadolu Ajansının (AA) 98. kuruluş yıl dönümünü Türk Büyükelçilerden kutlama

En Çok Okunan Haberler

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Eşinden şüphelenince yatak odasına gizli kamera yerleştiren kocaya şok!

Eşinden şüphelenince yatak odasına gizli kamera yerleştiren kocaya şok!

Yunanistan işgale hazırlanıyor!

Yunanistan işgale hazırlanıyor!

Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Ankara'da 4 FETÖ sanığı mahkeme salonundan kaçtı mı? Valilikten ilk açıklama!

Son dakika! Ankara'da 4 FETÖ sanığı mahkeme salonundan kaçtı mı? Valilikten ilk açıklama!

İbrahim Tatlıses ve Demet Akalın arasında Hatay kavgası

İbrahim Tatlıses ve Demet Akalın arasında Hatay kavgası

İlginizi Çekebilir

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Eşi de gözaltına alındı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Eşi de gözaltına alındı

Taksim İlkyardım Hastanesi'nde yangın!

Taksim İlkyardım Hastanesi'nde yangın!

Eskişehir'deki üniversitedeki silahlı saldırının perde arkasını anlattı: İlk hedef bendim

Eskişehir'deki üniversitedeki silahlı saldırının perde arkasını anlattı: İlk hedef bendim

İstifa ettiği iddia edilen Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama!

İstifa ettiği iddia edilen Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama!

Eskişehir'de üniversitede katliam! Saldırgan Volkan Bayar yakalandı

Eskişehir'de üniversitede katliam! Saldırgan Volkan Bayar yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hükümetten flaş açıklama: Ceza 50 yıldan az olmayacak

Hükümetten flaş açıklama: Ceza 50 yıldan az olmayacak

Son dakika! Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerle çatışma: Yaralılar var

Son dakika! Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerle çatışma: Yaralılar var

Sancaktepe Aydos Ormanı'nda yangın çıktı!

Sancaktepe Aydos Ormanı'nda yangın çıktı!

Eylem hazırlığındaki teröristlere büyük darbe! Çok sayıda adrese eş baskın!

Eylem hazırlığındaki teröristlere büyük darbe! Çok sayıda adrese eş baskın!

İstanbul Valiliği, emniyet müdürlüklerine yazı gönderdi! Görüldüğü yerde müdahale edilecek

İstanbul Valiliği, emniyet müdürlüklerine yazı gönderdi! Görüldüğü yerde müdahale edilecek

Doğu Karadeniz'de operasyon! Askeri birlikler sevk ediliyor

Doğu Karadeniz'de operasyon! Askeri birlikler sevk ediliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.