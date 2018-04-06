Anadolu Ajansı 98 yaşında

ASTANA/TİRAN (AA) - Dünyanın farklı ülkelerinde görev yapan Türk büyükelçiler ve bazı kuruluşların başkanları Anadolu Ajansı’nın (AA) 98. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Nevzat Uyanık, Anadolu Ajansı'nın kötü niyetli çevrelerin yürütmeye kalkıştığı kara propagandaya karşı Türkiye'yi doğrudan ilgilendiren konularda hem iç hem de dünya kamuoyunu aydınlatan haberleriyle önemli bir bilgi hazinesi niteliğinde olduğunu söyledi.
AA muhabirine açıklama yapan Uyanık, kuruluşundan bu yana 98 yıl içerisinde AA'nın doğru, tarafsız, güvenilir haber kaynağı olarak, Türkiye'nin dünyaya tanıtılmasında, farkındalığın artırılmasında çok önemli işlev yerine getirdiğini belirtti.
AA'nın uluslararası haber ajansı niteliğiyle sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok önemli merkezinde temsilcilikleri ve muhabirleriyle geniş bir ağ oluşturduğunu ve başarılı faaliyet yürüttüğünü kaydeden Uyanık, şöyle konuştu:
"AA'nın ülkemize karşı kötü niyetli bazı çevrelerin yürütmeye kalkıştığı kara propagandaya karşı Türkiye'yi doğrudan ilgilendiren konularda hem iç kamuoyunun hem de dünya kamuoyunun aydınlatılmasında sağlamakta olduğu haberler önemli bir bilgi hazinesi niteliğinde."
Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük de AA'nın 98. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle yaptığı açıklamada, "Gururumuz olan Anadolu Ajansı’nın yüzyıla yakın hikayesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin hikayesidir." dedi.
Zamanında fedakar bir kadroyla kurulan Anadolu Ajansı'nın 20’nci yüzyılda görevini başarıyla yürüttüğünü kaydeden Yörük, 21'inci yüzyılda ise yaptığı atılımlarla "haber dünyasının küresel aktörlerinden biri olduğunu" vurguladı.
AA çalışanlarına içten tebriklerini ve takdirlerini ileten Büyükelçi Yörük, "En güncel teknolojiyi kullanan, özellikle Balkan dillerinin hepsine hakim kadrosuyla bölgemizde haberi kaynağından alan gözbebeğimiz Anadolu Ajansı, küresel haber dünyasının takip eden değil, takip edilen kurumlarından biri olmayı başarmıştır." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Darhan Kıdırali de AA'nın 98. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.
AA’nın Türk dili konuşan ülkelerle ilgili haberlerin yayınlanmasında öncü haber kuruluşlarından olduğuna dikkati çeken Kıdırali, “AA'nın Türk Dünyası entegrasyonunun pekişmesine de büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz.” ifadesini kullandı.
Kazinform Haber Ajansı Genel Müdürü Askar Umarov da AA’nın dünyanın önde gelen ajanslarından olduğunu, Türkiye'nin ve dünyanın birçok noktasından hızlı ve objektif bir şekilde 13 dilde yayın yaptığını belirtti.
Kazinform ile AA’nın kardeş kuruluşlar olduğunun altını çizen Umarov, “AA’nın 98. kuruluş yıl dönümünü tebrik eder, ajanslarımız arasındaki iş birliğinin daha da gelişmesini temenni ederim.” dedi.
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