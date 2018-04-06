HABER

Anadolu Ajansı 98 yaşında

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 15:10 | Son Güncelleme

Samsun Valisi Kaymak: "Türk basınının gelişimine önemli katkılar sağlayan ve bugün de yerli ve yabancı basın kuruluşlarının güvenilir haber kaynakları arasında yer alan Anadolu Ajansı, ciddiyet ve sorumluluğunu korumaya devam etmektedir"

Samsun Valisi Osman Kaymak, "Türk basınının gelişimine önemli katkılar sağlayan ve bugün de yerli ve yabancı basın kuruluşlarının güvenilir haber kaynakları arasında yer alan Anadolu Ajansı, ciddiyet ve sorumluluğunu korumaya devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Kaymak, AA'nın kuruluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla Samsun Bölge Müdürlüğüne gönderdiği kutlama mesajında, zor şartlar altında kurulan ve kurulduğu günden bu yana kamuoyunu aydınlatma görevini başarıyla yürüten Anadolu Ajansı'nın, kendini sürekli yenileyip geliştirerek güvenilir habercilik anlayışını başarıyla temsil ettiğini vurguladı.

İletişim teknolojilerindeki gelişmeleri yakından takip ederek yurt içi ve yurt dışındaki yapılanmasını geliştiren Anadolu Ajansı'nın, çok yönlü ve hızlı haber akışıyla görevini en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştığına dikkati çeken Kaymak, şunları kaydetti:

"Türk basınının gelişimine önemli katkılar sağlayan ve bugün de yerli ve yabancı basın kuruluşlarının güvenilir haber kaynakları arasında yer alan Anadolu Ajansı, ciddiyet ve sorumluluğunu korumaya devam etmektedir. Milli mücadele yıllarından bu yana Türkiye'nin sesini tüm dünyaya duyurmaya devam eden Anadolu Ajansının geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de ülkemizin ve basınımızın gelişmesi için katkılarına devam edeceğine inanıyorum. Yaygın haber ağı ve hızlı haber akışıyla Türk basınının haber kaynağı Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümünü kutlarım."

Taksim İlkyardım Hastanesi'nde yangın!Taksim İlkyardım Hastanesi'nde yangın!
Afrin'de fotoğraf vermemeye çalışan ünlü! Afrin'de fotoğraf vermemeye çalışan ünlü!
Hem rektör hem de 5 fakültenin dekanlığını yapıyorHem rektör hem de 5 fakültenin dekanlığını yapıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AA'nın kuruluşunun 98. yıl dönümü Samsun Valisi Osman Kaymak

En Çok Okunan Haberler

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Eşinden şüphelenince yatak odasına gizli kamera yerleştiren kocaya şok!

Eşinden şüphelenince yatak odasına gizli kamera yerleştiren kocaya şok!

Yunanistan işgale hazırlanıyor!

Yunanistan işgale hazırlanıyor!

Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Ankara'da 4 FETÖ sanığı mahkeme salonundan kaçtı mı? Valilikten ilk açıklama!

Son dakika! Ankara'da 4 FETÖ sanığı mahkeme salonundan kaçtı mı? Valilikten ilk açıklama!

İbrahim Tatlıses ve Demet Akalın arasında Hatay kavgası

İbrahim Tatlıses ve Demet Akalın arasında Hatay kavgası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hükümetten flaş açıklama: Ceza 50 yıldan az olmayacak

Hükümetten flaş açıklama: Ceza 50 yıldan az olmayacak

Son dakika! Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerle çatışma: Yaralılar var

Son dakika! Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerle çatışma: Yaralılar var

Sancaktepe Aydos Ormanı'nda yangın çıktı!

Sancaktepe Aydos Ormanı'nda yangın çıktı!

Eylem hazırlığındaki teröristlere büyük darbe! Çok sayıda adrese eş baskın!

Eylem hazırlığındaki teröristlere büyük darbe! Çok sayıda adrese eş baskın!

İstanbul Valiliği, emniyet müdürlüklerine yazı gönderdi! Görüldüğü yerde müdahale edilecek

İstanbul Valiliği, emniyet müdürlüklerine yazı gönderdi! Görüldüğü yerde müdahale edilecek

Doğu Karadeniz'de operasyon! Askeri birlikler sevk ediliyor

Doğu Karadeniz'de operasyon! Askeri birlikler sevk ediliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.