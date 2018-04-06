Anadolu Ajansı 98 yaşında

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Türkiye'nin sesini dünyaya duyuran, köklü geçmişi, tecrübesi ve teknolojisiyle mesleğin içinde saygın bir okul olan Anadolu Ajansının (AA) 98. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum, bütün Ajans çalışanlarına başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.
Bakan Özlü, AA'nın kuruluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, AA'yı 1920 yılında milli mücadeleyi örgütlemek ve tüm dünyaya duyurmak için kurdurduğunu hatırlatan Özlü, Ajansın ilkeli, doğru, hızlı ve tarafsız haber anlayışıyla yayınlarını 13 dilde sürdürdüğüne dikkati çekti.
Özlü, AA'nın, 98 yıllık deneyimiyle Türkiye'de habercilik ve yayıncılık alanına önemli katkılar sağladığına işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Gerek haber kaynağı gerekse habercileriyle dünya haberleşme ağı içinde yerini giderek sağlamlaştıran AA, ülkemizin en güzide kurumlarından biri. Alanında uzman insan kaynağı, sürekli yenilediği vizyonu ve hedefleriyle küresel arenada parlayan AA, ulusal amaç ve stratejilerin gerçekleştirilmesinde çok önemli bir role sahip. Türkiye'nin sesini dünyaya duyuran, köklü geçmişi, tecrübesi ve teknolojisiyle mesleğin içinde saygın bir okul olan AA'nın 98. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum, bütün Ajans çalışanlarına başarılar diliyorum."
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