Anadolu Ajansı 98 yaşında

"Bu ilkeler doğrultusunda, yayıncılık anlayışı ve misyonuyla toplumun doğru ve tarafsız biçimde bilgilenmesinde, haber almasına katkı sağlayan, basınımızın önemli bir üyesi olan Anadolu Ajansı'nın, 98. yıl dönümünü kutlar, tüm ajans çalışanlarına sağlık ve başarılar dilerim."

Demokratik kültürün ayrılmaz bir parçası olan basın kuruluşlarının, hukuka uygun tarafsızlık içinde kişi haklarına ve özel hayata saygılı, toplumun hassasiyetlerine özen gösterecek şekilde görev yapmasının, demokrasi ve gazetecilik mesleğinin saygınlığı açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Dağlı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Dağlı mesajında, halkın tarafsız ve doğru bir şekilde bilgi edinme hakkına sahip olmasının demokrasiyle yönetilen ülkelerin en temel özelliklerinden olduğunu belirtti.

Ay, ziyarette yaptığı açıklamada, Anadolu Ajansı'nın, güvenilir haberin kaynağı olduğunu söyledi.

AA'nın kentin tanıtımı adına önemli çalışmalara imza attığını vurgulayan Ay, "Düzce'de de önemli görevler icra ediyor. Ben Düzce'deki arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Yapılan işlerin topluma tanıtılması, sunulması anlatılması ve toplumsal algının oluşturulması bağlamında ajanslar önemli görevler icra ediyor. 98. yılınızı tebrik ediyorum, bundan sonraki dönemde de aynı başarının, aynı çizginin devamını temenni ediyorum."

- Bartın

Bartın Valisi Nusret Dirim de AA'nın 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Milli Mücadele'nin başladığı süreçte bağımsızlık hareketini hem yurda hem de dünyaya duyurma görevini üstlenen Anadolu Ajansı’nın Türkiye Cumhuriyeti tarihinde çok özel bir önemi bulunduğunu belirtti.

Bilgi birikimiyle teknolojiyi birleştirerek, ulusal ve uluslararası seviyede ülkenin güvenilir haber ağı olan Anadolu Ajansı'nın, 98 yıldır tarafsız ve nitelikli habercilik anlayışını taviz vermeden sürdürdüğüne işaret eden Dirim, mesajında şunları kaydetti: