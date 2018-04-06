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Anadolu Ajansı 98 yaşında

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 15:18 | Son Güncelleme

Düzce Valisi Dağlı: - "Yayıncılık anlayışı ve misyonuyla toplumun doğru ve tarafsız biçimde bilgilenmesine, haber almasına katkı sağlayan, basınımızın önemli bir üyesi olan Anadolu Ajansı'nın, 98. yıl dönümünü kutlar tüm ajans çalışanlarına sağlık ve başarılar dilerim" - Bartın Valisi Dirim: - "Milli Mücadele'nin başladığı süreçte bağımsızlık hareketini hem yurda hem de dünyaya duyurma görevini üstlenen Anadolu Ajansı'nın Türkiye Cumhuriyeti tarihinde çok özel bir önemi bulunmaktadır"

DÜZCE/BARTIN (AA) - Düzce Valisi Zülkif Dağlı ve Bartın Valisi Nusret Dirim, Anadolu Ajansı'nın 98'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Dağlı mesajında, halkın tarafsız ve doğru bir şekilde bilgi edinme hakkına sahip olmasının demokrasiyle yönetilen ülkelerin en temel özelliklerinden olduğunu belirtti.

Demokratik kültürün ayrılmaz bir parçası olan basın kuruluşlarının, hukuka uygun tarafsızlık içinde kişi haklarına ve özel hayata saygılı, toplumun hassasiyetlerine özen gösterecek şekilde görev yapmasının, demokrasi ve gazetecilik mesleğinin saygınlığı açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Dağlı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bu ilkeler doğrultusunda, yayıncılık anlayışı ve misyonuyla toplumun doğru ve tarafsız biçimde bilgilenmesinde, haber almasına katkı sağlayan, basınımızın önemli bir üyesi olan Anadolu Ajansı'nın, 98. yıl dönümünü kutlar, tüm ajans çalışanlarına sağlık ve başarılar dilerim."

- "Aynı başarının, aynı çizginin devamını temenni ediyorum"

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, AA'nın kuruluş yıl dönümü nedeniyle Anadolu Ajansı Düzce Bürosu'na ziyarette bulundu.

Ay, ziyarette yaptığı açıklamada, Anadolu Ajansı'nın, güvenilir haberin kaynağı olduğunu söyledi.

AA'nın kentin tanıtımı adına önemli çalışmalara imza attığını vurgulayan Ay, "Düzce'de de önemli görevler icra ediyor. Ben Düzce'deki arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Yapılan işlerin topluma tanıtılması, sunulması anlatılması ve toplumsal algının oluşturulması bağlamında ajanslar önemli görevler icra ediyor. 98. yılınızı tebrik ediyorum, bundan sonraki dönemde de aynı başarının, aynı çizginin devamını temenni ediyorum."

- Bartın

Bartın Valisi Nusret Dirim de AA'nın 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Milli Mücadele'nin başladığı süreçte bağımsızlık hareketini hem yurda hem de dünyaya duyurma görevini üstlenen Anadolu Ajansı’nın Türkiye Cumhuriyeti tarihinde çok özel bir önemi bulunduğunu belirtti.

Bilgi birikimiyle teknolojiyi birleştirerek, ulusal ve uluslararası seviyede ülkenin güvenilir haber ağı olan Anadolu Ajansı'nın, 98 yıldır tarafsız ve nitelikli habercilik anlayışını taviz vermeden sürdürdüğüne işaret eden Dirim, mesajında şunları kaydetti:

"Kurulması bağımsızlık mücadelesinin dönüm noktası denilebilecek zor günlere rastlayan ilk haberlerini 12 Nisan 1920'de servis etmeye başlayan Anadolu Ajansı, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin sesi olmaya devam etmektedir. Ülkemizin her köşesinde olduğu gibi bölgemiz ve ilimizde de aynı ilke ve anlayış doğrultusunda halkımıza hizmet sunmaya devam eden Anadolu Ajansı'nın 98. yıl dönümünü kutluyor, başarılarının devamını diliyorum."

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın ise Milli Mücadele yıllarından bu yana Türk halkını bilgilendirerek Türk milletinin sesini tüm dünyaya duyuran Anadolu Ajansı'nın, sorumlu ve ilkeli haber anlayışıyla kuruluşundan bugüne kadar milletin güvenilirliğini ve saygınlığını kazandığını aktardı.

Akın, "Anadolu Ajansı'nın geçmişte ve günümüzde olduğu gibi gelecekte de ülkemizin ve basınımızın gelişmesine olan katkılarını devam ettireceği inancıyla bundan sonraki yayın hayatında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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