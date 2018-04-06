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Anadolu Ajansı 98 yaşında

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 18:23 | Son Güncelleme

Kardemir Karabükspor Kulübü kutlama mesajı yayımladı

Kardemir Karabükspor Kulübü, Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kırmızı-mavili kulübün resmi internet sitesinde yer alan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"98 yıldır ilkeli, doğru ve tarafsız habercilik anlayışıyla özellikle Türk sporuna katkısı ile evrenselliği yakalayan Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümünü kutlar, tüm çalışanlarına başarılar dileriz."

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