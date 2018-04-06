Anadolu Ajansı 98 yaşında

Kardemir Karabükspor Kulübü, Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kırmızı-mavili kulübün resmi internet sitesinde yer alan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"98 yıldır ilkeli, doğru ve tarafsız habercilik anlayışıyla özellikle Türk sporuna katkısı ile evrenselliği yakalayan Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümünü kutlar, tüm çalışanlarına başarılar dileriz."