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Anadolu Ajansı 98 yaşında

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 18:33 | Son Güncelleme

Gaziantep'te, Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümüne özel baklava üretildi - Büyükşehir Belediyesince Botanik Bahçesinde AA'nın kuruluşunun 98. yılı dolayısıyla çiçeklerle "AA 98. Yıl" yazıldı

GAZİANTEP (AA) - UNESCO'nun gastronomi dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil ettiği Gaziantep'te bir firma, Anadolu Ajansının (AA) 98. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla özel baklava üretti.

Ayıntap firmasının ustaları tarafından üretilen baklavaya "AA 98 yaşında" yazıldı. Ustaların hummalı çalışmasının ardından fırında pişirilip şerbeti dökülen baklava, gün boyu tezgahta sergilendi.

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Levent Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AA'nın doğru haberciliğiyle milletin gönlünde taht kurduğunu söyledi.

AA'nın Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulduğunu hatırlatan Aktaş, "Türkiye'nin dünyaya açılan kapısıdır Anadolu Ajansı. Biz de AA'nın 98. yılına özel baklava yaptık. Gaziantep'te kutlamalar baklavayla olur. Ağız tadıyla inşallah, nice yıllara diyoruz. ifadesini kullandı.

Öte yandan, Gaziantep Büyükşehir Belediyesince Botanik Bahçesinde AA'nın kuruluşunun 98. yılı dolayısıyla çiçeklerle "AA 98. Yıl" yazıldı. Bahçe drone ile havadan görüntülendi.

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aa Anadolu Ajansı 98 yaşında baklava Gaziantep

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