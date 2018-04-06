Anadolu Ajansı 98 yaşında

"Bir asra yaklaşan güçlü geçmişiyle tarihe tanıklık eden, ülkemizin ve bölgemizin güvenilir sesi olmayı başaran Anadolu Ajansının, objektif habercilik anlayışını modern teknolojik imkanlarla güçlendirerek çok sayıda ülkede açtığı temsilcilikler eliyle 13 dilde yayınla sürdürüyor olması, ülkemiz adına büyük bir memnuniyet vesilesidir. Çalışmalarını takdirle izlediğimiz Ajansın, 98. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı nezdinde tüm çalışanlarını gönülden kutluyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum."

- Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AA muhabirine, haber ajanslarının görevleri itibariyle çok önemli konumda bulunduklarını söyledi.

Haber ajanslarının, halkın doğru haber almasını sağlayan kuruluşlar olduğunu anlatan Tahmazoğlu, "Anadolu Ajansımız neredeyse bir asırlık kuruluş. 6 Nisan olan AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Aynı zamanda benim de evlilik yıl dönümüm. İkisinin de aynı günde olması benim için ayrı bir mutluluk. Anadolu Ajansı Genel Müdürü başta olmak üzere tüm çalışanlarını tebrik ediyorum. Görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.