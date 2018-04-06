Anadolu Ajansı 98 yaşında

Yemen Danışma Meclisi Üyesi Salah Batis, Anadolu Ajansı'nın (AA) birleştiren, yapıcı ve gerçeklerin ortaya çıkarılması üzerine yaptığı haber çalışmalarından övgüyle söz etti.

Batis, ajansın 98'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

AA'nın dünyadaki profesyonel ve özgür medya çalışmalarına niteliksel katkı sağladığını, haberleriyle gerçekleri ortaya çıkarmaya çalıştığını ifade eden Batis, kurumun bölgeyi kasıp kavuran sorunlara çözüm yolları üzerine çalışmalarının devam etmesini ümit ettiğini söyledi.

Batis AA'nın birleştiren, yapıcı ve gerçeklerin ortaya çıkarılmasında mesleki ve güvenilirlik esası üzerine yaptığı haberlerden övgüyle söz etti.

"Barış çağrısı yapan basın kurumlarına ihtiyacımız var." diyen Batis, İslam ümmetinin birliği ve haksızlığa uğrayan halkların hakkını savunan medya kuruluşlarına olan ihtiyacın önemine vurgu yaptı.