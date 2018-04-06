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Anadolu Ajansı 98 yaşında

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 19:43 | Son Güncelleme

Ankara Valisi Topaca: - "Milli Mücadelemizin devam ettiği günlerde bu mücadeledeki haklılığımızı tüm dünyaya duyurmak amacıyla kurulan Anadolu Ajansının 98. yıl dönümünü kutluyorum"

Ankara Valisi Ercan Topaca, "Milli Mücadelemizin devam ettiği günlerde bu mücadeledeki haklılığımızı tüm dünyaya duyurmak amacıyla kurulan Anadolu Ajansının (AA) 98. yıl dönümünü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Vali Topaca, AA'nın 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, AA'nın kurulduğu günlerde, büyük bir özveriyle ve kısıtlı imkanlarla çalıştığını ve günümüzde bilgi ve birikimine ileri teknolojiyi ekleyerek yalnızca basın dünyasının saygın kuruluşlarından biri değil, dünyanın önde gelen ajanslarından biri olduğunu vurguladı.

AA'nın kendileri için onur ve gurur kaynağı olduğuna işaret eden Topaca, şunları kaydetti:

"İlkeli, tarafsız ve sorumlu habercilik anlayışıyla halka doğru ve güvenilir haber sunan milli ajansımız Anadolu Ajansının bundan sonra da misyonunu geliştirerek devam ettireceğine, ülkemizin sesi olmayı sürdüreceğine inanıyorum. Kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Anadolu Ajansının tüm çalışanlarını tebrik ediyor, başarılı nice yıllar diliyorum."

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