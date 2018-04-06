Anadolu Ajansı 98 yaşında

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Anadolu Ajansı Türkiye'nin nadide kurumlarından biri. Bugün 98. yaşını kutluyor ve 100. yaşına doğru da emin adımlarla ilerliyor." dedi.

Turan, Anadolu Ajansı Çanakkale Bürosunu ziyaretinde, AA'nın 98. yıl dönümünü kutladı, çalışanlarına da başarılar diledi.

AA'nın çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirten Turan, "Anadolu Ajansı Türkiye'nin nadide kurumlarından biri. Bugün 98. yaşını kutluyor ve 100. yaşına doğru da emin adımlarla ilerliyor. Çalıştığınız kurum ülkemizde önemli bir görevi üstlenmektedir. Ne kadar gurur duysanız azdır." diye konuştu.

Anadolu Ajansının, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla Anadolu'nun sesinin tüm dünyaya duyurabilmek amacıyla kurulduğunu hatırlatan Turan, bugün de aynı misyonla yoluna devam ettiğini dile getirdi.

İlkeli ve tarafsız yayıncılığın önemine işaret eden Turan, "Anadolu Ajansı bu noktada her zaman öncü ve örnek olmuştur. Şu anda 13 dilde yayın yapıyor olması aslında ülkemizin dışa dönük çalışmalarının da göstergesi. Bu anlamda emeği geçen herkesi kutluyorum." ifadelerini kullandı.