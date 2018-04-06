Anadolu Ajansı 98 yaşında

MOSKOVA/TİFLİS/ROMA (AA) - Türkiye'nin Tiflis ve Roma büyükelçileri ile Azerbaycan'ın Tiflis Büyükelçisi Anadolu Ajansının (AA) 98. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AA'nın 98. kuruluş yıl dönümünü en içten dilekleriyle kutladı.
AA'nın yıllardır iki ülke ilişkileri ile Gürcistan'daki gelişmeleri objektif ve kaliteli habercilik anlayışıyla Türk ve uluslararası kamuoyuna aktardığını kaydeden Yazgan, "Güvenilir habercilik anlayışıyla önde gelen uluslararası haber kaynaklarından biri olan AA, Türkiye ile Gürcistan ilişkilerine her zaman yapıcı katkılarda bulunmuştur. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Türk milletinin milli mücadelesini dünyaya duyurmak amacıyla kurulan AA'nın 98. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutuluyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Rusya Devlet Duması Uluslararası İşler Başkanı Leonid Slutskiy da Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Slutskiy, kutlama mesajında 21. yüzyılda haber ajanslarının en önemli bilgi kaynaklarından biri olduğunu hatırlatarak, "Bu yüzden her ülkede medyanın gelişmesi çok önemlidir. 98 yıl hatırı sayılır bir süre. Anadolu Ajansı 98 yıldır Türkiye’nin enformasyon politikasını uluslararası alanda ilerletiyor. Bu zengin bir geleneği ve etkili bir çalışmayı gösteriyor." dedi.
Anadolu Ajansının 98. yıl dönümünü kutlayan Slutskiy, "AA'ya sloganında belirtilen ilkelere uygun, okuyucularına doğru, hızlı ve objektif bilgi ulaştırarak gelecekte verimli çalışmalar diliyorum." ifadesini kullandı.
Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, AA'nın 98. kuruluş yıl dönümüne ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Dünyanın ülkemiz ve çevresindeki gelişmeleri doğru algılaması ve anlaması için Anadolu Ajansının 98 yıllık katkısı her zaman büyük takdirle anılmaktadır. Hele günümüzde 'fake news' olgusunun doğru iletişim üzerinde yarattığı hasar incelendiğinde, Anadolu Ajansı gibi güvenilir haber kaynağının önemi bir kez daha kendini göstermektedir. Bu bağlamda Anadolu Ajansı özellikle akim bırakılan 15 Temmuz terörist darbe girişiminin, Suriye’de yaşananların ve ülkemizin geçici olarak misafir ettiği Suriyeliler bağlamında yaptıklarının, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarının amacının tüm dünyaya anlatılması ve dünyadaki gelişmelerin de zamanlıca ülkemize yansıtılması hususlarında çok önemli görevi ifa etmektedir."
AA'nın kuruluşunun 98. yıl dönümü vesilesiyle AA yönetici ve çalışanlarına kolaylıklar dileyen Esenli, "Meşakkatli ve titiz çalışma gerektiren, zamana karşı yarışın en yoğun yaşandığı medya ortamında hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, en tehlikeli ortamlarda gözünü budaktan sakınmayan Anadolu Ajansı muhabirlerinin çok özel bir yeri vardır." dedi.
- Azerbaycan'ın Tiflis Büyükelçisinden tebrik mektubu
Azerbaycan'ın Tiflis Büyükelçisi Dursun Hasanov da AA Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı'ya hitaben yayımladığı tebrik mesajında, AA'nın 98. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Hasanov, "Bu önemli günde yönetiminde olduğunuz haber ajansına faaliyetlerinde başarılar diliyorum. İnanıyorum ki yönetiminde olduğunuz kurum, Azerbaycan ve Türkiye Cumhuriyetleri arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerine katkıda bulunmaya devam edecek." ifadesini kullandı.
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