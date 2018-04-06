Anadolu Ajansı 98 yaşında

MOSKOVA/TİFLİS/ROMA (AA) - Türkiye'nin Tiflis ve Roma büyükelçileri ile Azerbaycan'ın Tiflis Büyükelçisi Anadolu Ajansının (AA) 98. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AA'nın 98. kuruluş yıl dönümünü en içten dilekleriyle kutladı.

AA'nın yıllardır iki ülke ilişkileri ile Gürcistan'daki gelişmeleri objektif ve kaliteli habercilik anlayışıyla Türk ve uluslararası kamuoyuna aktardığını kaydeden Yazgan, "Güvenilir habercilik anlayışıyla önde gelen uluslararası haber kaynaklarından biri olan AA, Türkiye ile Gürcistan ilişkilerine her zaman yapıcı katkılarda bulunmuştur. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Türk milletinin milli mücadelesini dünyaya duyurmak amacıyla kurulan AA'nın 98. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutuluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Devlet Duması Uluslararası İşler Başkanı Leonid Slutskiy da Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Slutskiy, kutlama mesajında 21. yüzyılda haber ajanslarının en önemli bilgi kaynaklarından biri olduğunu hatırlatarak, "Bu yüzden her ülkede medyanın gelişmesi çok önemlidir. 98 yıl hatırı sayılır bir süre. Anadolu Ajansı 98 yıldır Türkiye’nin enformasyon politikasını uluslararası alanda ilerletiyor. Bu zengin bir geleneği ve etkili bir çalışmayı gösteriyor." dedi.