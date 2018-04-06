HABER

Anadolu Ajansı 98 yaşında

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 20:12 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Yazgan: - "Güvenilir habercilik anlayışıyla önde gelen uluslararası haber kaynaklarından biri olan Anadolu Ajansı, Türkiye ile Gürcistan ilişkilerine her zaman yapıcı katkılarda bulunmuştur" - Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Esenli: - "Dünyanın ülkemiz ve çevresindeki gelişmeleri doğru algılaması ve anlaması için Anadolu Ajansının 98 yıllık katkısı her zaman büyük takdirle anılmaktadır" - Rusya Devlet Duması Uluslararası İşler Başkanı Slutskiy: - "Anadolu Ajansı 98 yıldır Türkiye'nin enformasyon politikasını uluslararası alanda ilerletiyor. Bu zengin bir geleneği ve etkili bir çalışmayı gösteriyor"

MOSKOVA/TİFLİS/ROMA (AA) - Türkiye'nin Tiflis ve Roma büyükelçileri ile Azerbaycan'ın Tiflis Büyükelçisi Anadolu Ajansının (AA) 98. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AA'nın 98. kuruluş yıl dönümünü en içten dilekleriyle kutladı.

AA'nın yıllardır iki ülke ilişkileri ile Gürcistan'daki gelişmeleri objektif ve kaliteli habercilik anlayışıyla Türk ve uluslararası kamuoyuna aktardığını kaydeden Yazgan, "Güvenilir habercilik anlayışıyla önde gelen uluslararası haber kaynaklarından biri olan AA, Türkiye ile Gürcistan ilişkilerine her zaman yapıcı katkılarda bulunmuştur. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Türk milletinin milli mücadelesini dünyaya duyurmak amacıyla kurulan AA'nın 98. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutuluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Devlet Duması Uluslararası İşler Başkanı Leonid Slutskiy da Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Slutskiy, kutlama mesajında 21. yüzyılda haber ajanslarının en önemli bilgi kaynaklarından biri olduğunu hatırlatarak, "Bu yüzden her ülkede medyanın gelişmesi çok önemlidir. 98 yıl hatırı sayılır bir süre. Anadolu Ajansı 98 yıldır Türkiye’nin enformasyon politikasını uluslararası alanda ilerletiyor. Bu zengin bir geleneği ve etkili bir çalışmayı gösteriyor." dedi.

Anadolu Ajansının 98. yıl dönümünü kutlayan Slutskiy, "AA'ya sloganında belirtilen ilkelere uygun, okuyucularına doğru, hızlı ve objektif bilgi ulaştırarak gelecekte verimli çalışmalar diliyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, AA'nın 98. kuruluş yıl dönümüne ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Dünyanın ülkemiz ve çevresindeki gelişmeleri doğru algılaması ve anlaması için Anadolu Ajansının 98 yıllık katkısı her zaman büyük takdirle anılmaktadır. Hele günümüzde 'fake news' olgusunun doğru iletişim üzerinde yarattığı hasar incelendiğinde, Anadolu Ajansı gibi güvenilir haber kaynağının önemi bir kez daha kendini göstermektedir. Bu bağlamda Anadolu Ajansı özellikle akim bırakılan 15 Temmuz terörist darbe girişiminin, Suriye’de yaşananların ve ülkemizin geçici olarak misafir ettiği Suriyeliler bağlamında yaptıklarının, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarının amacının tüm dünyaya anlatılması ve dünyadaki gelişmelerin de zamanlıca ülkemize yansıtılması hususlarında çok önemli görevi ifa etmektedir."

AA'nın kuruluşunun 98. yıl dönümü vesilesiyle AA yönetici ve çalışanlarına kolaylıklar dileyen Esenli, "Meşakkatli ve titiz çalışma gerektiren, zamana karşı yarışın en yoğun yaşandığı medya ortamında hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, en tehlikeli ortamlarda gözünü budaktan sakınmayan Anadolu Ajansı muhabirlerinin çok özel bir yeri vardır." dedi.

- Azerbaycan'ın Tiflis Büyükelçisinden tebrik mektubu

Azerbaycan'ın Tiflis Büyükelçisi Dursun Hasanov da AA Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı'ya hitaben yayımladığı tebrik mesajında, AA'nın 98. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Hasanov, "Bu önemli günde yönetiminde olduğunuz haber ajansına faaliyetlerinde başarılar diliyorum. İnanıyorum ki yönetiminde olduğunuz kurum, Azerbaycan ve Türkiye Cumhuriyetleri arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerine katkıda bulunmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon!Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon!
Sınırda hareketlilik! Gazeteciler uyarıldıSınırda hareketlilik! Gazeteciler uyarıldı
YouTube'un merkezine silahlı saldırıYouTube'un merkezine silahlı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AA'nın 98. kuruluş yıl dönümü büyükelçi İtalya Murat Salim Esenli roma Rusya Devlet Duması Uluslararası İşler Başkanı Leonid Slutskiy tebrik

En Çok Okunan Haberler

Burçin Terzioğlu'nu görenler tanıyamadı

Burçin Terzioğlu'nu görenler tanıyamadı

Eşinden şüphelenince yatak odasına gizli kamera yerleştiren kocaya şok!

Eşinden şüphelenince yatak odasına gizli kamera yerleştiren kocaya şok!

Okula silahla gelen kız öğrenci dehşet saçtı

Okula silahla gelen kız öğrenci dehşet saçtı

İstanbul Valiliği, emniyet müdürlüklerine yazı gönderdi! Görüldüğü yerde müdahale edilecek

İstanbul Valiliği, emniyet müdürlüklerine yazı gönderdi! Görüldüğü yerde müdahale edilecek

Tarımsal destek ödemeleri başladı

Tarımsal destek ödemeleri başladı

İbrahim Tatlıses ve Demet Akalın arasında Hatay kavgası

İbrahim Tatlıses ve Demet Akalın arasında Hatay kavgası

İlginizi Çekebilir

Son dakika! Ankara'da 4 FETÖ sanığı mahkeme salonundan kaçtı mı? Valilikten ilk açıklama!

Son dakika! Ankara'da 4 FETÖ sanığı mahkeme salonundan kaçtı mı? Valilikten ilk açıklama!

Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var

Yunanistan işgale hazırlanıyor!

Yunanistan işgale hazırlanıyor!

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar 23 el ateş etmiş!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar 23 el ateş etmiş!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Doğan Medya'nın satışı resmen KAP'a bildirildi

Doğan Medya'nın satışı resmen KAP'a bildirildi

Yanlış WhatsApp mesajı ortalığı karıştırdı

Yanlış WhatsApp mesajı ortalığı karıştırdı

Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme! Yeri tespit edildi...

Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme! Yeri tespit edildi...

ABD, Türkiye'ye S-400 satan Rus şirketini kara listeye aldı

ABD, Türkiye'ye S-400 satan Rus şirketini kara listeye aldı

Aydın Doğan, Doğan Medya ve Hürriyet'e veda etti

Aydın Doğan, Doğan Medya ve Hürriyet'e veda etti

Osmangazi Üniversitesi'ndeki katliamla ilgili gizlilik kararı alındı

Osmangazi Üniversitesi'ndeki katliamla ilgili gizlilik kararı alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.