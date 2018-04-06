İZMİR (AA) - Anadolu Ajansının (AA) 98. kuruluş yıl dönümü, Avrupa'nın en yüksek ikiz kulelerinden İzmir'deki Folkart Towers'ın dev açık hava ekranlarına yansıtılan mesajla kutlandı.
Yaklaşık 200 metre yüksekliğiyle Avrupa'nın beşinci, Türkiye'nin en yüksek ikinci ikiz kulesi olan Folkart Towers, AA'nın 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla farklı bir etkinliğe imza attı.
Kulelerin zirvesindeki 17 metre yüksekliğe, 600 metrekare alana sahip dijital dev açık hava ekranlarında, "Anadolu Ajansı 98 yaşında" yazısı yer aldı.
Yanlış WhatsApp mesajı ortalığı karıştırdı
Doğu Guta'da katliamın bilançosu ağırlaşıyor: 30 sivil öldü, 50'den fazla kişi yaralandı
Drone'la tespit ettiler! Fuhuş baskını
Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme! Yeri tespit edildi...
12 yaşındaki futbolcuya cinsel taciz! Tesislerde odasına çağırdı ve...
Youtube rekorunu o kırdı! Herkesi geride bıraktı
Selahattin Demirtaş tahliye mi olacak? Flaş açıklama
İşte Adriana Lima'yı tahtından edecek güzel
Sezgin Tanrıkulu hastaneye kaldırıldı! Sezgin Tanrıkulu'nun sağlık durumu nasıl?
Esad'dan milyonlarca Süriyeliyi zora sokacak sinsi plan! 1 ay süre verdi...
Üniversiteye giriş sınavı kaldırılıyor mu? MEB yetkilisinden Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum