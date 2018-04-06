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Anadolu Ajansı 98 yaşında

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 22:27 | Son Güncelleme

Avrupa'nın en yüksek ikiz kulelerinden Folkart Towers'ın dev açık hava ekranlarında "Anadolu Ajansı 98 yaşında" mesajı paylaşıldı

İZMİR (AA) - Anadolu Ajansının (AA) 98. kuruluş yıl dönümü, Avrupa'nın en yüksek ikiz kulelerinden İzmir'deki Folkart Towers'ın dev açık hava ekranlarına yansıtılan mesajla kutlandı.

Yaklaşık 200 metre yüksekliğiyle Avrupa'nın beşinci, Türkiye'nin en yüksek ikinci ikiz kulesi olan Folkart Towers, AA'nın 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla farklı bir etkinliğe imza attı.

Kulelerin zirvesindeki 17 metre yüksekliğe, 600 metrekare alana sahip dijital dev açık hava ekranlarında, "Anadolu Ajansı 98 yaşında" yazısı yer aldı.

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