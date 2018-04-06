Anadolu Ajansı 98 yaşında

MARİB (AA) - Nobel Barış ödülü sahibi Yemenli aktivist Tevekkül Karman, Anadolu Ajansının (AA) mazlum halkların sesini tüm dünyaya duyurmada önemli bir rolü yerine getirdiğini belirtti.
Karman, ajansın 98'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
AA'nın mazlum halkların sesini profesyonelce tüm dünyaya duyurmada önemli bir rolü yerine getirdiğini dile getiren Karman, 98'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Anadolu Ajansını kutladı.
Karman, "Anadolu Ajansı, son yıllarda elde ettiği başarılarla gurur duymayı hak ediyor. AA, yalnızca Türkiye'de değil dünyanın birçok yerinde haber ve bilginin ana kaynaklarından biri haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.
Tevekkül Karman, 2011'de Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.
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