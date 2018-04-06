HABER

Anadolu Ajansı 98 yaşında

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 23:31 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Kara: - "Milli mücadele döneminden bugüne güvenilir ve ilkeli habercilik yaklaşımıyla basın camiamızın saygın kuruluşlarının başında gelen Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümünü kutlarım"

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Anadolu Ajansı'nın (AA) 98. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Kara, AA'nın kuruluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

Büyükelçi Kara, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Milli mücadele döneminden bugüne güvenilir ve ilkeli habercilik yaklaşımıyla basın camiamızın saygın kuruluşlarının başında gelen Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümünü kutlarım. Ülkemize yakışır bir şekilde dünyanın önde gelen haber ajanslarından biri olarak gerçekleştirdiği çalışmalarında başarılar dilerim."

Görüldüğü yerde müdahale edilecekGörüldüğü yerde müdahale edilecek
Flaş... ABD'de askeri helikopter düştü!Flaş... ABD'de askeri helikopter düştü!
İstanbul için sürpriz aday! İstanbul için sürpriz aday!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anadolu Ajansı Makedonya mesaj Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara Üsküp

En Çok Okunan Haberler

Burçin Terzioğlu'nu görenler tanıyamadı

Burçin Terzioğlu'nu görenler tanıyamadı

Doğu Guta'da katliamın bilançosu ağırlaşıyor: 30 sivil öldü, 50'den fazla kişi yaralandı

Doğu Guta'da katliamın bilançosu ağırlaşıyor: 30 sivil öldü, 50'den fazla kişi yaralandı

AK Partili Külünk, FETÖ'den sonraki yeni tehlikeye dikkat çekti: 10 yıl sonra her noktaya sirayet edecek

AK Partili Külünk, FETÖ'den sonraki yeni tehlikeye dikkat çekti: 10 yıl sonra her noktaya sirayet edecek

Okula silahla gelen kız öğrenci dehşet saçtı

Okula silahla gelen kız öğrenci dehşet saçtı

Eşinden şüphelenince yatak odasına gizli kamera yerleştiren kocaya şok!

Eşinden şüphelenince yatak odasına gizli kamera yerleştiren kocaya şok!

Hakkari'den kahreden haber: 2 şehit, 1 yaralı

Hakkari'den kahreden haber: 2 şehit, 1 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Van'da gece yarısı art arda iki deprem! (Kandilli son depremler)

Van'da gece yarısı art arda iki deprem! (Kandilli son depremler)

Diyanet, internetten sahte isimle yayın yapan imamı meslekten ihraç etti

Diyanet, internetten sahte isimle yayın yapan imamı meslekten ihraç etti

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde 4 kişiyi öldüren Volkan Bayar tutuklandı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde 4 kişiyi öldüren Volkan Bayar tutuklandı

Osman Kavala ve Henri Barkey 15 Temmuz'dan önce PKK'lılarla görüşmüş

Osman Kavala ve Henri Barkey 15 Temmuz'dan önce PKK'lılarla görüşmüş

İstanbul'a kış geri döndü! Hava sıcaklığı bir anda düştü

İstanbul'a kış geri döndü! Hava sıcaklığı bir anda düştü

Doğan Medya'nın satışı resmen KAP'a bildirildi

Doğan Medya'nın satışı resmen KAP'a bildirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.