Anadolu Ajansı 98 yaşında

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Anadolu Ajansı'nın (AA) 98. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Kara, AA'nın kuruluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

Büyükelçi Kara, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Milli mücadele döneminden bugüne güvenilir ve ilkeli habercilik yaklaşımıyla basın camiamızın saygın kuruluşlarının başında gelen Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümünü kutlarım. Ülkemize yakışır bir şekilde dünyanın önde gelen haber ajanslarından biri olarak gerçekleştirdiği çalışmalarında başarılar dilerim."