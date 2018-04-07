Anadolu Ajansı 98 yaşında

CEZAYİR (AA) - Cezayir Gazetecinin Onuru Sendikası Genel Koordinatörü Riyad Buhadşe, Anadolu Ajansının (AA) ileride uluslararası medya alanında büyük bir yere sahip olacağını teyit eder bir şekilde Arap ve İslam kamuoyunda büyük etkiye sahip bir platform haline geldiğini söyledi.

Buhadşe, AA'nın 98. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle yaptığı açıklamada, AA'nın Arap ve İslam toplumları konusuna gösterdiği önem, profesyonellik ve konuların çeşitliği ile Arap toplumlarını derinlemesine ele almasıyla kamuoyunda büyük etki gösterdiğini ifade etti.

AA'nın Arap dünyası ve İslam alemine Türkiye'nin tecrübesini her alanda okuma imkanı sunan bir çalışma yürüttüğüne dikkati çeken Buhadşe, "AA sadece Cezayir, Arap ve İslam bölgeleri için bir haber kaynağından öte, Cezayirli gazetecilere profesyonel bir medya deneyiminden ilham almaları için bir medya modelidir." dedi.

Buhadşe, AA'nın; Türkiye'nin kuruluşunda büyük rol oynadığını hatırlatarak, aynı şekilde İslam toplumlarını aydınlatmada da büyük rollerinin olacağını aktardı.