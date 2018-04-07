Anadolu Ajansı 98 yaşında

CEZAYİR (AA) - Cezayir Gazetecinin Onuru Sendikası Genel Koordinatörü Riyad Buhadşe, Anadolu Ajansının (AA) ileride uluslararası medya alanında büyük bir yere sahip olacağını teyit eder bir şekilde Arap ve İslam kamuoyunda büyük etkiye sahip bir platform haline geldiğini söyledi.
Buhadşe, AA'nın 98. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle yaptığı açıklamada, AA'nın Arap ve İslam toplumları konusuna gösterdiği önem, profesyonellik ve konuların çeşitliği ile Arap toplumlarını derinlemesine ele almasıyla kamuoyunda büyük etki gösterdiğini ifade etti.
AA'nın Arap dünyası ve İslam alemine Türkiye'nin tecrübesini her alanda okuma imkanı sunan bir çalışma yürüttüğüne dikkati çeken Buhadşe, "AA sadece Cezayir, Arap ve İslam bölgeleri için bir haber kaynağından öte, Cezayirli gazetecilere profesyonel bir medya deneyiminden ilham almaları için bir medya modelidir." dedi.
Buhadşe, AA'nın; Türkiye'nin kuruluşunda büyük rol oynadığını hatırlatarak, aynı şekilde İslam toplumlarını aydınlatmada da büyük rollerinin olacağını aktardı.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde 4 kişiyi öldüren Volkan Bayar tutuklandı
Son ankette Erdoğan'a büyük şok! MHP'li seçmenler...
Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!
Doğan Medya'nın satışı resmen KAP'a bildirildi
Doğu Guta'da katliamın bilançosu ağırlaşıyor: 30 sivil öldü, 50'den fazla kişi yaralandı
Drone'la tespit ettiler! Fuhuş baskını
12 yaşındaki futbolcuya cinsel taciz! Tesislerde odasına çağırdı ve...
BM'den İsrail'e büyük şok: Güçlü bulgular var!
Youtube rekorunu o kırdı! Herkesi geride bıraktı
Selahattin Demirtaş tahliye mi olacak? Flaş açıklama
İşte Adriana Lima'yı tahtından edecek güzel
Üniversiteye giriş sınavı kaldırılıyor mu? MEB yetkilisinden Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum