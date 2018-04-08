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Anadolu Ajansı 98 yaşında

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 17:26 | Son Güncelleme

Iğdır'da bir araya gelen 10 dağcı, doğunun en zorlu dağlarından Tekelti zirvesinde pankart açarak Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Iğdırlı dağcılar, Tekelti Dağı zirvesinde Anadolu Ajansının (AA) 98. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Iğdır Fotoğraf Gezi Kültür ve Doğa Kulübü (FGD) ve İskender Iğdır Ağrı Dağı Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübüne (AKUD) üye 10 dağcı, kent merkezinde toplanarak Tuzluca ilçesine gitti.

Doğu Anadolu'nun en zorlu tırmanış gerektiren dağlarından Tekelti Dağı'na tırmanmaya başlayan dağcılar, 3 saatlik teknik ve yarı teknik tırmanışın ardından zirveye ulaştı.

Dağcılar zirvede, "Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümünü kutlarız" yazılı pankart açarak AA'nın yıl dönümünü kutladı.

FGD Başkanı Muhammed Akkuş, yaptığı açıklamada, Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümünü kutlamak için Ağrı Dağı'ndan sonra bölgenin en zor tırmanılan dağlarından olan Tekelti'ye tırmanış gerçekleştirdiklerini belirterek, "Anadolu Ajansı şimdiye kadar bizlere ciddi katkılar sundu. Bu katkılardan dolayı ayrıca teşekkür ediyoruz. Biz de Anadolu Ajansını unutmadık, Tekelti'yi seçtik ve şu anda zirvesindeyiz. Anadolu Ajansı çalışanlarına başarılar dileriz." dedi.

Dağcılardan Tamer Atlas ise Atatürk'ün kurduğu Anadolu Ajansının 98. yıl dönümünü kutlamak için böyle bir etkinlik yaptıklarını ifade ederek, "Anadolu Ajansına doğru ve güncel haberler yayınladığı için sonsuz teşekkür ediyoruz. Çıkmış olduğum dağların en zoruydu, zorluklara rağmen eğlenceliydi." diye konuştu.

Yapılan zirve töreninin ardından dönüşe geçen dağcılar, yaklaşık 3 saat sonra inişi tamamladı.

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