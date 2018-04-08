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Anadolu Ajansı 98 yaşında

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 17:46 | Son Güncelleme

Elazığ'da, üniversite öğrencisi dağcılar, Harput'da 45 metre yüksekliğindeki kaya bloğundan ip inişi yaparken, açtıkları pankartla Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümünü kutladı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, üniversite öğrencisi dağcılar, Harput'da 45 metre yüksekliğindeki kaya bloğundan ip inişi yaparken pankart açarak Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Fırat Üniversitesi Dağcılık ve Mağaracılık Topluluğu, bin 339 metre yükseklikteki Harput Kalesi kayalıklarına patika yollardan çıkıp iniş için sabit halatlı emniyet istasyonu kurdu. İkişerli gruplar halinde halatlar yardımıyla 45 metrelik kaya bloğundan iniş gerçekleştiren dağcılar, AA pankartı ve Türk bayrağı açtı.

Daha sonra dağcılar ellerindeki AA pankartı ve Türk bayrağı ile zorlu inişi tamamladı.

Fırat Üniversitesi Dağcılık ve Mağaracılık Topluluğu Başkanı Enes İbicioğlu, ulu önder Atatürk'ün talimatı doğrultusunda TBMM açılmadan 17 gün önce kurulan Anadolu Ajansı'nın, 98 yıldır ilkeli ve doğru habercilik anlayışı ile hem yurt içinde hem de yurt dışındaki gelişmeleri dünyaya duyurduğunu belirtti.

AA'nın "halkın sesi" olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti tarihinin her döneminde ülkenin birlik ve beraberliğine kast etmeye çalışanlara, kışkırtmalara ve yalanları karşı milletinin sağduyusu olduğunu ifade eden Bilicioğlu, AA'nın büyük bir misyonu yerine getirdiğini vurguladı.

Bu misyonu bugüne kadar layıkıyla yerine getiren AA'nın 98. kuruluş yıl dönümü bir etkinlik yaparak kutlamak istediklerini aktaran Bilicioğlu, şöyle konuştu:

"45 metre yüksekliğinde olan bir kaya bloğundan ip inişi gerçekleştirdik. Bu iniş esnasında Anadolu Ajansının pankartını ve Türk bayrağımızı açtık. Bu inişi 45 metrelik kaya bloğunun en üst noktasından sabit halatlı bir emniyet istasyonu üzerinden belli başlı düğümlerle,
tekniklerle ip inişimizi gerçekleştirdik."

Dünyanın dört bir tarafında görev yapan AA çalışanlarına başarılar dileyen Bilicioğlu, "Anadolu Ajansı, Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak amacıyla kurulan bir ajans. Bundan dolayı kendilerini tebrik ediyoruz, başarılarının devamını diliyoruz." dedi.

Dağcı Şule Boşel ise AA'nın kuruluş tarihi itibariyle adeta Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi ile özdeş, ülkenin güzide kurumlarından biri olduğunu söyledi.

İlkeli ve doğru habercilik anlayışından ödün vermeyen AA'nın saygın bir kurum olduğunu vurgulayan Boşel, "Bu tarz inişleri bizler sürekli yapıyoruz ama bugün güzel bir amaç için yaptık, mutluyuz." ifadelerini kullandı.

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AA'nın 98. kuruluş yıl dönümü Elazığ

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