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Anadolu Ajansı duyurdu! Kırmızı bültenle aranan iki terörist peş peşe yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 14:32 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK ve DHKP-C'ye peş peşe iki büyük darbe! Terör örgütü PKK'nın sözde "İskandinavya sorumlusu" olan ve kırmızı bültenle aranan C.D, Danimarka'da, Tunceli'nin Ulukale köyünde 1994'te 7 sivilin öldürüldüğü olayın faillerinden DHKP/C mensubu S.G da İspanya'da yakalandı.

Anadolu Ajansı duyurdu! Kırmızı bültenle aranan iki terörist peş peşe yakalandı

Ayrıntılar geliyor...

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Yavaş yavaş teker teker hepiniz yakalanıp küçücük bir delikte gebereceksiniz
Fragman bitti film başladı..
Hiç bir terörist, hiç bir yerde rahat olmayacak. İşte bu büyük Türkiye.
yakalanıyorda bize vermiyorlar
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