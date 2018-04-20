LAHEY (AA) - Anadolu Ajansı (AA), Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen "MINDS International" konferansına katıldı.

Dünyanın önde gelen 22 haber ajansının üyesi olduğu "Mobil Haberleşme ve Haber Data Hizmeti" (MINDS) International Platformu'nun “Geleceğe dönüş! Büyük veri ve robotlar haber ajanslarını nasıl değiştirecek?” temalı 25. Konferansı, Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlendi.

Yılda iki kez üye ülkelerde gerçekleştirilen, haber ajanslarının dijital medya stratejilerinin paylaşıldığı ve uluslararası haberciliğin geleceğinin şekillendiği konferansta Anadolu Ajansını Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya ve Uluslararası Operasyonlar Direktörü Ural Yeşil temsil etti.

Hollanda Ulusal Haber Ajansının (ANP) ev sahipliğindeki konferansta, ajans haberciliği sektörünün karşılaştığı sorunlardan sektördeki yeniliklere kadar pek çok konu masaya yatırıldı.

Yeni iş birliği görüşmelerinin de yapıldığı konferansta katılımcılar, dijital haberleşme, yeni pazarlama yaklaşımları ve teknolojik yenilikler konularında bilgi alışverişinde bulundu.

Geçen sene üyelik başvurusunda bulunan Yunan Haber Ajansı ANA, oy birliği ile MINDS’ın 23. üyesi olarak seçildi.

Anadolu Ajansı, uluslararası alandaki varlığını etkinleştirme kapsamında Mayıs 2014'de "MINDS International" üyesi olmuştu.