HABER

Anadolu Ajansı’ndan Erdoğan’a “Seçilmiş diktatör” mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2018 10:44 | Son Güncelleme

Türkiye’nin resmi haber ajansı Anadolu Ajansı’ndan tepki çeken bir paylaşım yapıldı. Ajansın İngilizce Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ilişkin bir video paylaşıldı...

Anadolu Ajansı’ndan Erdoğan’a “Seçilmiş diktatör” mesajı

Videoda ana ekran fotoğrafındaki “Seçilmiş diktatör” başlığı görünerek paylaşan hesap, iktidara yakın Twitter hesaplarından da tepki çekti.

Odatv'nin haberine göre; Tepkilerin sürmesi ve artması nedeniyle ajans bir süre sonra bu tweeti sildi.

İşte o paylaşım:

er

er1

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oyun planını bozan parti!Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oyun planını bozan parti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan papağan çıkışıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan papağan çıkışı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
erdoğan Anadolu Ajansı

En Çok Okunan Haberler

Sırra kadem basan Ali Kırca uzun bir aradan sonra ortaya çıktı

Sırra kadem basan Ali Kırca uzun bir aradan sonra ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oyun planını bozan parti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oyun planını bozan parti!

Anadolu Ajansı’ndan Erdoğan’a “Seçilmiş diktatör” mesajı

Anadolu Ajansı’ndan Erdoğan’a “Seçilmiş diktatör” mesajı

Ünlü anket şirketi sahibinden bomba Meral Akşener açıklaması

Ünlü anket şirketi sahibinden bomba Meral Akşener açıklaması

Meral Akşener: Onu oradan alacağız! Ülkeyi babasının evi gibi yönetiyor

Meral Akşener: Onu oradan alacağız! Ülkeyi babasının evi gibi yönetiyor

Ortak ATM'lerde 100 liraya kadar 2.3 lira alınabilecek

Ortak ATM'lerde 100 liraya kadar 2.3 lira alınabilecek

Okuyucu Yorumları 55 yorum
ilk defa doğru bir şey paylaşmışlar..onuda hemen silmişlerr....
@ozgurtura dikdatör olsa ilk önce sen ve senin gibi zihniyetleri yok eder şükürsüz alçaklar
twtrdan bu fetöcüleri çok takip ettim adamlar 5 Türkçe twt atıyorsa 10 da İngilizce twt atarlardı Bu şekilde Yurt dışında Türkiye ye karşı bir algı oluşturdular Diktatör ün olduğu bir Memlekete 4 Milyon sığınmaz ayrıca Türkiye de de bu yönde algıya çalışanlar fazlasıyla var "Diktatörlük Sistemi " diye yeri göğü inletenler 2019 seçimleri için Kendi" Diktatör" Adaylarını belirleme telaşına düştüler UTANMAZLAR!
Ne kadar dogru bir paylasim oldugu internette dolasan trollerin algi operasyonu yapmasindan belli.
SİZCE BÜTÜN SEÇİLMİŞ VE DEVAMLI DESTEK GÖREN LİDER İYİBİR LİDERMİDİR.BENCE DEĞİL, HİTLERDE YILLARCA DESTEK GÖRDÜ,AMA İYİ BİR LİDER DEĞİLDİ.HİTLERDE TEHLİKELİ OLAN ALT TABAKAYI TAVLAMIŞTI.TÜRKİYEDEDE AYNI ŞEY MEVCUT,BU ALT SORGULAMAYAN ALT TABAKA ÇOK TEHLİKELİ.TESBİTLERİNDEN DOLAYI BURADAN AYSUN KAYACIYADA SEVGİLER SUNUYORUM.
@berkuygurc Çok yerinde bir saptama... Ama aklıma takılan soru... Atatürk ölünceye, İnönü 1950'ye kadar sürekli liderdi. Onları hangi kategoride değerlendiriyorsunuz?
@berkuygurc PALYAÇOLUK TA KOMİK BİR MESLEK AMA..BOYANIN ALTINDAKİ KİM..VATAN,VATAN DİYE ANIRIP ASKERDEN KAÇANLAR SURİYE İÇİN HABERCİLİK OYNUYO,TV PROGRAMI SUNUYOR BU VATANDA...SONRA ERDOĞAN DİKTATÖR...ULAN HEPSİNİ TOPLAYIP AFRİNE GÖNDERİRİM BEN OLSAM..GÖRSÜNLER ÜZERLERİNE MERMİ YAĞARKEN ATIP TUTMAYA,AĞMAKÇA YORUM YAZMAYA BENZİYORMU..
@kudret.yadigar onlar vatanseverdi onlar bu ulkenıyı kuran ınsanlardı onlar hırsız degıllerdı onlar yapıyorlardı yapmaya calısıyorlardı uretmeye calısıyorlardı yapılanları satmıyorlardı
@yilmaz_1972_teoyi vatan vatan deyip askerden kaçanlar diye konuya girip tayyibide yağlamaya çalışmışsında sorsana madem vatan vatan diyen tayyibin iki oğlu hangi gerekçelerle askerden kaçmışlar? sor bu soruyu cevabı paylaş sonra sana adam olmayı anlatıcam. belki öğrenir adam olursun
@kudret.yadigar HER SEÇİLMİŞ LİDER KÖTÜ DEMEDİK.İÇİNDE ÇÜRÜKLERİ VAR DEDİK
doğru söze ne hacet.. Allah söyletmiş...
İlk acı haberi dostudan alırmışın derler yaa.
Kudurmuş köpek gibi saldırsanızda fayda etmeyecek millet liderinin arkasında tam bağımsızlık mücadelesi veriyor verecekte sizin bu beyhude uğraşlarınızın hiç bir faydası yok mevlam tüm vatan severlerin yardımcısı olsun.
yalan mı....
Ahahahaha lan allah soyletmiştir
şimdi bişey diyecem, sonra beni de alacaklar. en iyisi mi yine susalım.
Ben yıllarca bu Anadolu ajansını ( AA) milli devletin zannederdim .... Yıllarca devletin kuyusunu kazan darbelere zemin hazırlayan bu çakallarda gerçek yüzünü gösterdi.Ya yılan gibi büyümeye devam etseydi asla ve asla devletimiz bir şey yapmasa benim ( AA) ile hiç işim olmaz.
dikdatör arayan varsa cehape 've zihniyetine iyi baksınlar
bu ülkede vatan haininden çok ne var! Siz diktatör görmemişsiniz eğer görseydiniz bırak yazmayı oraya buraya kafanızı dışarı çıkaramazdınız aşşağılık insan bozuntuları
Yaw ne adamsın be reis. Afrinde yaptıkların, KKTC de yaptıkların, Avrupaya, Abd ye yaptıkların,, maşallah hepsinde g.t korkusu salmış durumda..
ahahahaha haklı oy vermeyen yüzde 60 a sırf kendi gibi düşünmediği için..her itamda bulundu..teorist dedi kan emici vampir dedi feto dedi..yandaşa ihale verdi..sadece çevresi güldü..ve kendisine oy verenleri de ezdi..ama hala oy veriyorlar nasıl bir takım tutmaksa artık fanatik taraftar olmuşlar onlarda..
allah söyletiyor bunlara
Akp den bıktık
yanlış vermişler haberi, seçilmiş bile değil! seçimlerde hile hurda yoluyla orada oturuyor, mühürsüz oylarla, beraber yürüttüğü fetönün bugüne kadarki desteğiyle
16 yıldır aynı yemeği yemekten bıktık menünün değişme vakti geldi millet
Sayın aktroller o aldığınız yediğiniz her kuruş burnunuzdan fitil fitil getirilerek geri alınacaktır.Bunu burada belirteyim sonradan itiraz istemem.
Ben demedim. AA demis..SEN KIMSIN YAAAA..!!Hazir olun ..Dogru sözler acıtır..sağ gösterip sol vurmus
tayyip yanlısı değiliz ama bu ülkeyi temsil eden adama iftira atmakta ayıptır diktatör olsa öyle ağzı olan boş beleş konuşmaz
ERDOĞAN yine iktidar bunu o kalın kafanıza sokun
Cumhurbaskanimizin secilmis diktator oldugunu illaki batimi soylemeliydi,bu millet bunu hala anliyamadimi.!5 temmuz darbe girisimi dediler OHAL ilan ettiler ..,halbuki milletimiz neler ummustu,neler beklemisti.Ama bunlarin ilk yaptigi icraat tek adamlik yolunu acmak oldu..,tek derdimiz bumuydu.AFRIN dumeniyle Allah lillah naralarinin arasinda butun seker fabrikalarimiz satildi.Kurdistan kuruldu .Durumumuz cok zor..Allah sonumuzu hayir eylesin
Sayın Cumhurbaşkanı kendi ağzıyla televizyona çıkıp benim istediğim model HİTLER modeli dediğini unutmadık. O zaman diktatör dendiğinde neden eleştiriyorlar. HİTLER dünyaya ve ülkesine demokrasi mi getirmişti? Örnek aldığı model bu.
Hitler'in Berlin'de sığınaktaki son günlerini anlatan ''ÇÖKÜŞ''filminde söylediği bir söz var Berlin'i terk et Ruslar'la anlaşalım şehirde 3 milyon kişi yaşıyor onların hayatını tehlikeye atmayalım diyorlar ama cevap ''Bizi onlar seçti oy verdiler şimdi kellelerini de verecekler'' oluyor..İşte bir diktatörün halkına verdiği değer bu onları sadece oy veren piyonlar olarak görme şekli...Yani kısacası diktatörlerde seçilip geliyorlar ve sonradan iktidarları uğruna yandaşları dahil herkesi harcayabiliyorlar..Biraz geriye bakarsanız ülkemizde de aynı şeyleri yapan birisini anımsayabilirsiniz...
Kenan Evren de %92 oy almıştı.
Gerçekler örtünmez bi şekilde çıkıyor.
diktatörleride halk seçer.tek adam=diktatör
erdoğan diktatör değil ha siz onu diktatör olarakmı görüyonuz görün ALLAH erdoğanı diktatör olark görenlerin başından eksik etmesin amin.............
Sonunda AA'da dayanamadı. Ne hazin bir durumdur ki Tarih tekerrurden ibarettir. Malum devrim önce kendi evlatlarını yer. Mulafeti yiyip bitirdiniz. Geriye devrimi birlikte yaptığınız evlatlarıniz kaldı. Onlardan bir bölümü Feto Teroristi adı altında millete darbe yapmaya kalktı. Geri kalan da AA'ya, MİT'e, Genelkurmay'a sığındı. Temizleyin yoksa hepimizi yiyecekler. Bu arada devlet gücünü cematlerle, onunla bununla paylaşmaz. O yüzden hükümetin derhal yok naksici, yok Süleymanlı, yok İsmailoğlu, yok İskenderpaşaci demeden temizlemeli yoksa bu ülke gider
FETÖ yapmıştır FETÖ... Bahane hazır. Acaba bunu özel bir ajans yapsa ne olurdu şuan. AKP yaparsa herşey mubah...
Bu ülkede her an herşey olabilir süprizlerle dolu memleket hergun yeni heyecanlar
hitler %90 oyla seçilmişti değil mi ? naziler gibi artık askerler kollarında ampül amblemleriyle gezsinler tam olsun.
SADDAM HÜSEYİN KADAFİ GİBİ DİKDATÖRLERİN SONU NU BELLİ ABD YE KAFA TUTANLARIN SONU BELLİ EGER CB DA BÖYLE DEVAM EDERSE MAAZ ALLAH EEEYYYY ABD EYYYYY AB DİYE DİYE ÜLKEYİ UÇURUMA SÜRÜKLUYOR
türkiyenin güçlenmesini, cumhubaşkanı Erdoğan'nın 15 senedir güçlü bir şekilde iktidarda kalmasını ve bundan sonrada kalacağını hazm edemeyenler kuduruyor. içlerine sindiremeyenler. kusuyor. kuduranlar kudursunlar. .....
AA arada doğru haber de yapıyormuş
Yanlış yere çekilme tehlikesi olan bir cümle kurmuşlar sonra da silmişler soru işareti var kinaye yapılmış haberin içeriği diktatörlüğū savunmuyor tam tersi yapılan iftiraları çürütme temelli bir analiz sunuyor çok güzel çarptırma var millet uyanık okuyup ataştıran sorgulayan bireyler bilgiye ulaşmak artık çok kolay
guzel gunler yakin ama suclular cezasini cektikten sonra...
dahada beli doğrulmaz bu itlerin artık.
Sorumlularının tespit edilip hemen cezalandırılması lazım Hain kpekler devletin resmi ajansı resmi sitesinden devletin başkanına diktatör diyorlar ve dikta ile yönetiliyoruz diyorlar Hain fetöcüler hala temizlenememiş demek ki Bu ne cesarettir
Diğer Haberler
CHP İzmir'den 'camide Kılıçdaroğlu eleştirisi' tepkisi

CHP İzmir'den 'camide Kılıçdaroğlu eleştirisi' tepkisi

Akhisarlı Kore gazisi, son yolculuğuna uğurlandı

Akhisarlı Kore gazisi, son yolculuğuna uğurlandı

Giresun’da, Zeytin Dalı Harekatı'na destek yürüyüşü

Giresun’da, Zeytin Dalı Harekatı'na destek yürüyüşü

Akşener: İYİ Parti kurulunca AK Parti-MHP ittifakı yapıldı (2)

Akşener: İYİ Parti kurulunca AK Parti-MHP ittifakı yapıldı (2)

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran:

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran:

Karaosman güven tazeledi

Karaosman güven tazeledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.