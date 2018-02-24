Anadolu Ajansı’ndan Erdoğan’a “Seçilmiş diktatör” mesajı

Videoda ana ekran fotoğrafındaki “Seçilmiş diktatör” başlığı görünerek paylaşan hesap, iktidara yakın Twitter hesaplarından da tepki çekti.

Odatv'nin haberine göre; Tepkilerin sürmesi ve artması nedeniyle ajans bir süre sonra bu tweeti sildi.

İşte o paylaşım: