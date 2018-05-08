Anadolu Ajansı'nın fotoğraflarına 17 ödül

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nin (TFMD) düzenlediği "Türk Telekom Yılın Basın Fotoğrafları 2018" yarışmasında Anadolu Ajansı (AA), "Yılın Basın Fotoğrafı" ile farklı dallarda 3 birincilik, 4 ikincilik, 4 üçüncülük ve 5 özel ödül olmak üzere toplam 17 ödüle layık görüldü. TFMD'nin bir otelde düzenlenen "Türk Telekom Yılın Basın Fotoğrafları 2018" ödül törenine Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, basın mensupları ile davetliler katıldı. Türkiye'nin en prestijli medya ödülleri arasında yer alan ve 33 yıldır aralıksız düzenlenen organizasyona bu yıl, 3 bin 200'ün üzerinde fotoğraf katıldı. 8 dalda yapılan değerlendirme sonucu, 30 fotoğraf ve 3 fotoğraf serisi ödül aldı. "Yılın Basın Fotoğrafı" ödülü, AA Foto Muhabiri Onur Çoban'ın, dünyanın son yıllardaki en önemli sorunlarından biri olan mültecilik konusuna dikkati çeken ve Myanmar'da yaşanan dramı anlatan karesine verildi. Programın açılışında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, sporun gücünün, fotoğraf yarışmasında yine kendisini gösterdiğini söyledi.

Ödül alanları tebrik eden Bak, şöyle devam etti: "Sporun gücü, uyuşturucuyu yenecektir. Oysa uyuşturucu ile ilgili fotoğrafları da gördüm. Uyuşturucu ile mücadelede ortak çaba göstermemiz gerekiyor. Gençler, bizim gençlerimiz. Sporla beraber toplum üzerindeki yarattığı etkiyi giderelim. Bunun yanında sporun gücü terörü de yenecektir. Buna yürekten inanıyoruz. Doğu ve Güneydoğu'daki çocuklarımızı sporla beraber terör ikliminden uzaklaştırmak için yoğun yatırımlar yapıyoruz. Ülkemizin spora yaptığı yatırımlar ortada. Sporun gücünü bu çabanın içinde kullanmayı hep beraber gerçekleştirmemiz gerekiyor." - Özel: "Türkiye'nin en uzun soluklu fotoğraf yarışması" TFMD Başkanı Rıza Özel ise 1985'ten beri aralıksız düzenlenen yarışmanın, Türkiye'deki en uzun soluklu fotoğraf yarışması olduğunu belirtti. Fotoğraflarda, dünyadaki önemli olaylara ışık tuttuklarını kaydeden Özel, sadece fotoğraf seçmediklerini, 9 yıldır yarışmanın jürisindeki yabancı konukları Türkiye'de ağırladıklarını söyledi. Özel, foto muhabirleri olarak bazı sıkıntılar yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye, dünyanın hiçbir yerinde örneği olmayan bir durumda. Başkentinde muhabiri, foto muhabiri olmayan gazeteler var. Bunlar tirajı en yüksek gazeteler. Bu anlamda sizlerin desteğinize ihtiyacımız var. Bizim güçlü olabilmemizde en önemli olgu sendika. Sendikalaşmanın önünü açarsanız sevinirim. 2008 yılında fotoğraf makinelerine bir vergi geldi. Halen fotoğraf makinelerine yüzde 25 vergi ödüyoruz. Türkiye'de KOBİ'ler, tarım destekleniyor. Biz çok bir şey istemiyoruz. Kaçak alımı engelleyelim, yüzde 25 ÖTV ile de fotoğraf makinesi almayalım." - AA'ya 17 ödül Günlük hayattan siyasete, çevre ve doğadan spor fotoğraflarına kadar geçen yıla damgasını vuran karelerin ödüllendirildiği yarışmada, Anadolu Ajansı 17 dalda ödüle layık görüldü. AA Foto Muhabiri Onur Çoban, dünyanın son yıllardaki en önemli sorunlarından mültecilik konusuna dikkat çeken ve Myanmar'da yaşanan dramı anlatan karesi ile "Yılın Basın Fotoğrafı" ödülünü, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan'ın elinden aldı.

Çoban'a "Foto Röportaj" dalında da ödül getiren fotoğraf serisinde, Myanmar'dan kaçan sivillerin, dağlık bölgelerden Naf Nehri ya da deniz yoluyla Bangladeş'e geçişi anlatılıyor. "Türk Telekom Özel Ödülü", AA foto muhabiri Şebnem Coşkun'un çektiği, Eminönü'nde Sağır Han'da bulunan "Kubbe İstanbul" isimli kültür ve sanat merkezinin çatısında, martılar eşliğinde kahvaltı yapan iki kişinin fotoğrafına verildi. Coşkun'a da ödülünü Bakan Arslan takdim etti. "Türkiye Güzellikleri Birincisi" ödülü, Didim'deki Altınkum Plajı'nın gökyüzünden çekilen karesi ile AA foto muhabiri Cem Öksüz'ün olurken, "Yılın Haber Fotoğrafı" ödülünü, Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinin merkezini Türk Silahlı Kuvvetleri desteğiyle ele geçiren ÖSO'nun sevinç gösterisini yansıtan fotoğrafıyla, AA foto muhabiri Emin Sansar aldı. - AA muhabirleri ile ödül aldıkları kategoriler "Haber Fotoğrafı" dalında ikincilik Yunus Keleş'in, üçüncülük Özkan Bilgin'in, "Günlük Yaşam" dalında üçüncülük Erçin Top'un, "Çevre ve Doğa Fotoğrafı" dalında üçüncülük Yunus Emre Günaydın'ın, aynı dalda mansiyon ödülü Cem Öksüz'ün, "Spor Toto Spor Fotoğrafı" dalında ikincilik Salih Zeki Fazlıoğlu'nun, "Siyaset Fotoğrafı" dalında ikincilik Erçin Top'un, "Türkiye Güzellikleri" ikinciliği İsa Terli'nin, aynı dalda üçüncülük Cem Öksüz'ün, "Rafet Hüner Özel Ödülü" Özkan Bilgin'in, "Sebahattin Yılmaz-Cem Emir Özel Ödülü" Emrah Yorulmaz'ın ve Başbakan Binali Yıldırım'ın karlar arasında çekilen siyah-beyaz karesiyle "TFMD Özel Ödülü" de Erçin Top'un oldu.

Anadolu Ajansı foto muhabirleri, "Yılın Basın Fotoğrafı" ödülü ile farklı dallarda 3 birincilik, 4 ikincilik, 4 üçüncülük ve 5 özel ödül olmak üzere toplam 17 ödüle layık görüldü. - Ödül alan diğer isimler Yarışmada, balon satan iki çocuğun sahilde uyuduğu anlar, Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) İbrahim Laleli'ye "Yılın Günlük Yaşam Fotoğrafı" ödülünü, İstanbul'da plazaların arasında yiyecek arayan tilki fotoğrafı, AP'den Emrah Gürel'e "Yılın Çevre ve Doğa Fotoğrafı" ödülünü getirdi. "Yılın Portre Fotoğrafı" ödülü, Myanmar'daki Sittwe mülteci kampındaki bir annenin portresiyle Türkiye Diyanet Vakfı foto muhabiri Ahmet Sami Acar'a, "Yılın Siyaset Fotoğrafı" ödülü, İstanbul'dan Ankara'ya dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Bolu Dağı'ndaki fotoğrafı ile Hürriyet gazetesinden Selahattin Sönmez'e, "Spor Toto Yılın Spor Fotoğrafı" ödülü de Hürriyet gazetesinden Emre Oktay'a verildi. Kocaeli Dilovası'nda limandan sızan yakıtla petrole bulanan kuş fotoğrafıyla DHA foto muhabiri Ergun Ayaz, "Mustafa Pekcan Özel Ödülü"nü kazandı.