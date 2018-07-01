Anadolu Ankası-2018 Tatbikatı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ev sahipliğinde Azerbaycan, KKTC ve Suudi Arabistan Silahlı Kuvvetleri unsurlarının katılımıyla başladı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 2009'dan beri gerçekleştirilen Anadolu Ankası Tatbikatı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ev sahipliğinde Konya'daki 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığında icra ediliyor.

Tatbikata Azerbaycan, KKTC ve Suudi Arabistan Silahlı Kuvvetleri unsurları da katılıyor.

Harekat ortamındaki müşterek personel kurtarma usullerinin denendiği tatbikat, 6 Temmuz'da sona erecek.

