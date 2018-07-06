Türk Silahlı Kuvvetlerinin ev sahipliğinde Azerbaycan, KKTC ve Suudi Arabistan Silahlı Kuvvetleri unsurlarının katılımıyla gerçekleştirilen Anadolu Ankası-2018 Tatbikatı sona erdi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda 28 Haziran'da icra edilmeye başlanan tatbikatın bugün sona erdiği belirtildi.
Tatbikatta Azerbaycan, KKTC ve Suudi Arabistan Silahlı Kuvvetleri unsurlarının da yer aldığı bildirildi.
Anadolu Ankası-2018 Tatbikatı'na ilişkin personel kurtarma, teröristi etkisiz hale getirme ve DNA örneği alma ve müttefik ülkenin personelini kurtarma görüntüleri de paylaşıldı.
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