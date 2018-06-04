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"Anadolu aslanı"na yabancı ilgisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 11:26 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Edremit ilçesinde iki girişimcinin kurduğu üretim çiftliğinde yetiştirilen, güçlü fiziksel özellikleriyle "Anadolu aslanı" olarak bilinen Türk çoban köpeği Aksaray malaklısı, ABD, Çin, İngiltere, Almanya, İtalya, Kuveyt, Katar gibi 32 ülkeye gönderildi - Girişimci Birol Başyiğit: - "Alman ve Belçika çoban köpeği gibi Aksaray malaklısı da dünyada tercih edilir hale geldi. NBA yıldızları, kick boks şampiyonları, bürokratlar, siyasiler, bu köpeklere yoğun ilgi gösteriyor" - "Topu atınca getiren köpek istemiyorlar artık. Düşünebilen, yorumlayabilen, karakteri olan bir köpek istiyorlar. Tüm dünyanın aradığı her özellik Türk çoban köpeklerinde mevcut. Dünyanın yeni trendi Türk çoban köpeği malaklı oldu"

BALIKESİR (AA) - SERHAT BUĞRA ŞENKÖKCÜ - Balıkesir'in Edremit ilçesinde iki girişimcinin üretim çiftliklerinde yetiştirilen, güçlü fiziksel özellikleriyle "Anadolu aslanı" olarak bilinen Türk çoban köpeği Aksaray malaklısı, 32 ülkede alıcı buldu.

İri cüsseleri, koruma içgüdüleri ve insancıl yapılarıyla dünya çapında ilgi gören Akrasay malaklısını 8 yıl önce üretmeye karar veren girişimciler Birol Başyiğit ve Kaan Bilgiç, Edremit ilçesinde 10 dönümlük arazide 2 milyon lira yatırım yaparak çiftlik kurdu.

Modern köpek üretim çiftliğinde 40 damızlık köpeğe 2 veteriner hekim ve bir bakım sorumlusu çalışanlarıyla ev sahipliği yapan Başyiğit ve Bilgiç, bu türleri yurt dışına da gönderiyor.

Üretim çiftliğinin ortağı Birol Başyiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arkadaşı Kaan Bilgiç ile 8 yıl önce kurdukları bu çiftlikten ABD, Çin, İngiltere, Norveç, Yunanistan, Almanya, Endonezya, Kamerun, İtalya, Güney Kore, Çekya, Kuveyt, Katar, Peru'nun da aralarında yer aldığı 32 ülkeye safkan çoban köpeği Aksaray malaklısını gönderdiklerini söyledi.

Alman ve Belçika çoban köpeği gibi Aksaray malaklısının da dünyada tercih edilir hale geldiğine işaret eden Başyiğit, şöyle konuştu:

"NBA yıldızları, kick boks şampiyonları, bürokratlar, siyasiler, bu köpeklere yoğun ilgi gösteriyor. Şu anda 32 ülkede köpeğimiz var. Türk ismini dünyanın 32 ülkesinde duyurmak bize gurur veriyor. Çünkü çocuklarla iyi ilişkileri var. Çiftlikteki diğer koyun, ördek, tavuk gibi hayvanlara zarar vermiyorlar. Gece evlerde çok korumacılar. Yabancılara karşı her zaman tetikteler.

Kangal'dan sonra tüm dünya Aksaray malaklısını da öğrendi. 90 kiloluk bu cüssede ve bu kadar hızlı bir köpek dünyada çok nadir görülüyor. Bunlar dünyanın en güzel ırklarından, safkanlar. Yetiştirdiğimiz Poyraz 3 yaşında. 94 kilogram ağırlığında. Omuz yüksekliği 90 santimetre. Türkiye'nin en iri köpekleri arasında. Sağlık sorunu, fiziksel hatası olmayan A kalite bir köpek. Çiftliğimizde 40 damızlık var. Mümkün olduğunca en kaliteli hayvanları üretiyoruz. Onlara en kaliteli hizmeti veriyoruz. Gezinme alanı, yiyecek ve sağlık olarak, profesyonel veteriner hekimler ile çalışıyoruz."

Başyiğit, köpek sevgisinin tarif edilemez bir duygu olduğuna dikkati çekerek, "Poyraz’ın yavruları, Dünya Kick Boks şampiyonlarından Badr Hari, Dünya Powerlifting Ağırlık Kaldırma şampiyonlarından Orhan Bilican, NBA oyuncusu Dajuan Clayton, kafes dövüşçüsü Fedor Emelianenko ve Azerbaycan Maliye Bakanının oğlunda bulunuyor. Kültür ırklarından insanlar artık sıkıldı. Topu atınca getiren köpek istemiyorlar artık. Düşünebilen, yorumlayabilen, karakteri olan bir köpek istiyorlar. Tüm dünyanın aradığı her özellik Türk çoban köpeklerinde mevcut. Dünyanın yeni trendi Türk çoban köpeği malaklı." dedi.
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- "Kar gütmeyi amaçlamıyoruz"

Kaan Bilgiç de bu köpekleri yetiştirmekteki amaçlarının kar gütmek olmadığını dile getirerek, misyonlarının Aksaray malaklısını gelecek nesillere safkan olarak aktarılması olduğunu ifade etti.

Osmanlı'dan bu yana yüzyıllardır bu topraklarda yaşamış bu köpeklerin dünyadan ilgi gördüğünü vurgulayan Bilgiç, "Poyraz dünyaca meşhur bir köpek. Dünyanın her yerindeki ünlüler tanıyor. Çoğu ünlü isimlerin bahçelerinde şu anda Poyraz'ın oğulları ve kızları bulunuyor. Özel bir işletmem, fabrikam var. Ama hep içimde bu işle uğraşmak vardı. Bürol ile tanıştık ve bu çiftliği kurduk. Elimizden geldiği kadar 10 dönümlük bu alanda köpeklerimize bakıyoruz. Bazı köpeklerimizi sürülerde eğitiyoruz. Buradaki köpeklerimizi, denize, dağa götürüyoruz." dedi.

Profesyonel bir Türk çoban köpeği çiftliğine sahip olduklarını anlatan Bilgiç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu köpekler için her türlü konfor sağlanıyor. Doğada nasıl yaşıyorlarsa burada da aynı şekilde yaşıyorlar. Beslenmeleri, proteinleri gözetim altında. Bu çiftliğe 2 milyon lira para harcadık. Buna değer mi derseniz, değer. Biz milliyetçi bir halkız. Bu köpeklerimizi de sahipsiz bırakamayız. Amacımız kar gütmek olsa başka sektörlere yönelirdik."

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Anahtar Kelimeler:
Aksaray Malaklısı Balıkesir Edremit

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