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Anadolu Ateşi Dans Topluluğu Ege'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 17:20 | Son Güncelleme

Anadolu Ateşi, "Ege Turnesi" kapsamında, 15 Ağustos'ta Marmaris Açıkhava Tiyatrosu'nda, 16 Ağustos'ta Bodrum Antik Tiyatrosu'nda, 25 Ağustos'ta Çeşme Amfi Tiyatrosu'nda ve 26 Ağustos'ta Kuşadası AVM Amfi Tiyatrosu'nda sanatseverlerle buluşacak

İSTANBUL (AA) - Anadolu Ateşi Dans Topluluğu'nun ağustos ayı programı açıklandı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, kuruluşunun 20'inci, sahnenin ise 18'inci yılını kutlayan topluluk, bugüne kadar 100 ülkede 45 milyondan fazla seyirciyle bir araya geldi.

Genel Sanat Yönetmenliğini Mustafa Erdoğan'ın üstlendiği topluluk, 15 Ağustos'tan itibaren her hafta 2 gün Kapadokya'da sahne alacak.

Anadolu Ateşi, "Ege Turnesi" kapsamında da 15 Ağustos'ta Marmaris Açıkhava Tiyatrosu'nda, 16 Ağustos'ta Bodrum Antik Tiyatrosu'nda, 25 Ağustos'ta Çeşme Amfi Tiyatrosu'nda ve 26 Ağustos'ta Kuşadası AVM Amfi Tiyatrosu'nda sanatseverlerle buluşacak.

Mustafa Erdoğan'ın aynı zamanda sanat danışmanlığını gerçekleştirdiği "İstanbul Dreams" gösterisi de her hafta cuma, cumartesi ve pazar günleri, İstanbul Tema Park'ta gösterime sunulacak.

Halk danslarını bale, modern dans ve dansın diğer türleriyle sentezleyen Anadolu Ateşi Dans Topluluğu'nun bu yılki programında ayrıca her yıl yaz sezonunda geleneksel hale gelen "Antalya Aspendos Arena Gösterileri" de yer alıyor.

Her salı ve cuma günleri Antalyalı seyircilerle buluşacak topluluğun, dünya turnesinde ise bu yıl Rusya, Azerbaycan, Avustralya ve İngiltere bulunuyor.

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