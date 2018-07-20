Anadolu Ateşi İstanbul'da sahne aldı

İSTANBUL (AA) - Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, "İstanbul" temalı özel gösteri sundu.
İsfanbul Show Center'ın açılışı için hazırlanan "İsfanbul Dreams by Anadolu Ateşi" gösterimiyle açık hava gösteri merkezinin açılışı yapıldı.
Konser, sinema ve gösterimler için hazırlanan açık hava gösteri merkezinde düzenlenen program, yarışma ve sihirbazlık gösterisiyle başladı.
Daha sonra sahneye çıkan Anadolu Ateşi, led dev ekrana yansıtılan İstanbul görüntüleri ve geleneksel müzikler eşliğinde gösteri yaptı.
Mustafa Erdoğan tarafından hazırlanan "İsfanbul Dreams by Anadolu Ateşi", farklı kültür ve medeniyetlerin izlerini taşıyan müzikal formatıyla ilgi çekti.
Eski ismiyle Vialand olarak bilinen ve yeniden düzenlenerek "İsfanbul" ismiyle hizmet vermeye devam eden tema parkta yapılan ilk sahne şovu olan gösteri, cuma, cumartesi ve pazar akşamları sahnelenmeye devam edecek.
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