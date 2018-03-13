"Anadolu Ateşi" Üsküp'te

Anadolu Ateşi Dans Topluluğu'nun, "Anadolu Ateşi" adlı gösterisi Makedonya'nın başkenti Üsküp'te seyirci ile buluştu.
Genel sanat yönetmenliği görevini Mustafa Erdoğan'ın yürüttüğü ve Doğu ile Batı kültürlerini buluşturan "Anadolu Ateşi" adlı müzikal Makedonya halkının yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Üsküp'teki bir spor salonunu dolduran 2 bine yakın kişi, çağdaş oyunların yanı sıra Türkiye'nin farklı yörelerinden derlenen halk danslarını, Anadolu'nun kültürel tarihi ve müziğini tanıma fırsatı buldu.
Gösteriyi, Makedonya'nın Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Prof. Dr. Adnan Kahil ve Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara da izledi.
Türkiye'den yeni harekat hazırlığı! 'Jetlerimizi görünce anlayacaklar'
Mutlu son: WhatsApp’ta o süre arttırıldı
Şehit haberinin ardından Afrin'de flaş gelişme
NATO'dan flaş açıklama: Türkiye'yi destekliyoruz
Büyük kriz kapıda! İki ülkeyi karşı karşıya getiren suikast
Erdoğan'ın mektubu 23 milyon eve gönderilecek
TBMM'de sinirler gerildi! Kaya'nın sözleri tepki çekti, mikrofonu kapatıldı
Kocaeli'de öfkeli şahıs dehşeti! Parkta görüntülerini çektiği çocuklara saldırdı
Babanın yüreği karara dayanmadı!
Tarihe tanıklık edin! İşte siyah-beyaz İstanbul
Fenomen hemşire dünyanın dilinde! Öyle pozlar yayınladı ki...
Instagram'da büyük değişiklik: Bugün girenler şaşkın!
Okuyucu Yorumları 0 yorum