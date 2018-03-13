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"Anadolu Ateşi" Üsküp'te

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 02:12 | Son Güncelleme

Türkiye'nin farklı yörelerine ait halk danslarını, Anadolu'nun kültürel tarihi ve müziğini sahneye taşıyan müzikal gösteriyi başkent Üsküp'te bir spor salonunu dolduran yaklaşık 2 bin kişi izledi

Anadolu Ateşi Dans Topluluğu'nun, "Anadolu Ateşi" adlı gösterisi Makedonya'nın başkenti Üsküp'te seyirci ile buluştu.

Genel sanat yönetmenliği görevini Mustafa Erdoğan'ın yürüttüğü ve Doğu ile Batı kültürlerini buluşturan "Anadolu Ateşi" adlı müzikal Makedonya halkının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Üsküp'teki bir spor salonunu dolduran 2 bine yakın kişi, çağdaş oyunların yanı sıra Türkiye'nin farklı yörelerinden derlenen halk danslarını, Anadolu'nun kültürel tarihi ve müziğini tanıma fırsatı buldu.

Gösteriyi, Makedonya'nın Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Prof. Dr. Adnan Kahil ve Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara da izledi.

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Ateşi Makedonya Üsküp

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