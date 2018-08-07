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Anadolu Ateşi'nin "Troya"sı Antalya'da sahnelendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 22:30 | Son Güncelleme

Anadolu Ateşi Dans Topluluğu'nun "2018 Troya Yılı"na özel hazırladığı "Troya Müzikali" Antalya'da seyirciyle buluştu - Topluluğun Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan: - "Troya'yı dünyanın 10 önemli başkentinde sahneleyeceğiz ve bütün insanlığa Troya kültürünün bize, Anadolu'ya ait olduğunu anlatmaya devam edeceğiz"

Anadolu Ateşi Dans Topluluğu'nun "2018 Troya Yılı"na özel hazırladığı "Troya Müzikali" Antalya'da seyirciyle buluştu.

Türkiye'nin farklı illerinin yanı sıra 100'ün üzerinde ülkede, 45 milyon seyirciye ulaşan topluluk, turizmin başkenti Antalya'da her hafta salı düzenlenen "Troya" gösterisini Serik ilçesindeki Aspendos Arena'da sahneledi.

Doğu ile Batı kültürlerini buluşturan müzikal gösteride, 200'den fazla dansçı, iki binden fazla kostümle performans sergiledi.

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- "Dünyanın 10 başkentinde sahnelenecek"

Topluluğun Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan, gösteri öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmirli Homeros'un yazdığı bu eserin batılı sanatçılar tarafından Rönesans döneminden beri birçok kez yorumlandığını ancak ilk kez gerçek Troyalılar, yani Anadolulular tarafından yorumlandığını belirtti.

Gösterilerinin dünyanın her yerinde müthiş ilgi gördüğünü, en son Pekin ve Şangay'da tur yaptıklarını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Troya ören yerinin UNESCO tarafından koruma alanı ilan edilmesinin 20. yılındayız. Bu sebeple Kültür ve Turizm Bakanlığı 2018 yılını Troya yılı ilan etti. Biz de bu sebeple dünyanın birçok yerinde Troya turnesi yapmaya çalışıyoruz. Kendi tiyatromuzda Türkiye'de bir turnesini yaptık. Antalya'da zaten sürekli olarak varız. Ardından bir Ege turu olacak. Troya'yı dünyanın 10 önemli başkentinde sahneleyeceğiz ve bütün insanlığa Troya kültürünün bize, Anadolu'ya ait olduğunu anlatmaya devam edeceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Ateşi Antalya Troya

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