Anadolu Efes'ten sosyal sorumluluk projesi

İSTANBUL (AA) - Anadolu Efes Spor Kulübü ve Anadolu Grubu'nun tarım markası Anadolu Etap iş birliği ile gerçekleştirilen "MİÇO Sahada" projesi, Anadolu Etap'ın Çanakkale ve Balıkesir'de bulunan çiftliklerinde başladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Anadolu Etap'ın bu iki şehirdeki çiftliklerinde bulunan mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına dört hafta boyunca, basketbol aracılığı ile sosyal gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefleyen eğitimler verilecek.

Proje kapsamında 109 çocuğun etiğimlerini Anadolu Efes'in deneyimli antrenörleri üstlenecek. Çocuklar, iletişim kurma, takım çalışması, odaklanma, problem çözme gibi konularda eğitim alacak.

