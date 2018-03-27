Anadolu Farm'ın kurucusu gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Anadolu Farm isimli oyunun, oyun üyeleri tarafından sahibi ve yöneticisi olarak bilinen, 21 Mart'ta Anadolu Farm kurucusu olarak basın açıklaması yapan, 23 Mart'ta yurt dışına çıkmak üzereyken engellenen ve Kayseri'de Ekolium Bilişim Yazılım Tarım Hayvancılık Oto Tur. Gıda Lokanta San. Tic. AŞ. isimli firmanın şube müdürü İsa Karademir gözaltına alındı.
İsa Karademir'in emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
İsa Karademir
(İHA)
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