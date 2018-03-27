HABER

Anadolu Farm'ın kurucusu gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 23:39 | Son Güncelleme

Çiftlik Bank benzeri vurgun yaptığı ve yaklaşık 200 milyon TL’lik para topladığı ileri sürülen Ekolium A.Ş. çatısı altında faaliyet gösteren Anadolu Farm'ın kurucusu İsa Karademir gözaltına alındı.

Anadolu Farm'ın kurucusu gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Anadolu Farm isimli oyunun, oyun üyeleri tarafından sahibi ve yöneticisi olarak bilinen, 21 Mart'ta Anadolu Farm kurucusu olarak basın açıklaması yapan, 23 Mart'ta yurt dışına çıkmak üzereyken engellenen ve Kayseri'de Ekolium Bilişim Yazılım Tarım Hayvancılık Oto Tur. Gıda Lokanta San. Tic. AŞ. isimli firmanın şube müdürü İsa Karademir gözaltına alındı.

İsa Karademir'in emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

isakarademir
İsa Karademir

(İHA)

Az önce açıklandı... Kritik isim gözaltında!Az önce açıklandı... Kritik isim gözaltında!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anadolu Farm İsa Karademir gözaltı Son dakika

En Çok Okunan Haberler

Gözler perşembe gününde! Emekliye 4 bin 124 lira bayram ikramiyesi geliyor

Gözler perşembe gününde! Emekliye 4 bin 124 lira bayram ikramiyesi geliyor

Melek Baykal: 34 yıllık evliyim, boşanıyorum...

Melek Baykal: 34 yıllık evliyim, boşanıyorum...

ABD'den gündeme bomba gibi düşen açıklama! 'Türkiye'yi tehdit ediyor...'

ABD'den gündeme bomba gibi düşen açıklama! 'Türkiye'yi tehdit ediyor...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan Vergi Kanunu'nu onayladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Vergi Kanunu'nu onayladı

Trump'tan Türkiye mesajı: Suriye konusunda...

Trump'tan Türkiye mesajı: Suriye konusunda...

Atatürk'e küfür etti! Tepkiler çığ gibi...

Atatürk'e küfür etti! Tepkiler çığ gibi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika: Reina saldırısı davasında ara karar

Son dakika: Reina saldırısı davasında ara karar

Hakan Atilla'nın avukatları, Yargıç Berman'dan 'merhamet' istedi

Hakan Atilla'nın avukatları, Yargıç Berman'dan 'merhamet' istedi

Operasyon başlatılmıştı! Tel Rıfat'tan sıcak görüntüler

Operasyon başlatılmıştı! Tel Rıfat'tan sıcak görüntüler

Emniyet müdürüne gözaltı! Sebebi şoke etti

Emniyet müdürüne gözaltı! Sebebi şoke etti

Meclis harekete geçti! Komisyon kuruldu

Meclis harekete geçti! Komisyon kuruldu

Edirne'de fındık büyüklüğünde dolu yağdı

Edirne'de fındık büyüklüğünde dolu yağdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.