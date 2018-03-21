Anadolu Farm kimin, kime ait? Çiftlik Bank'tan sonra Anadolu Farm vurgunu!

Çiftlik Bank'tan sonra bu sefer Anadolu Farm çıktı. Bakanlığın sanal çiftlikle ile ilgili soruşturmasından yeni bir vurgun haberi geldi. 120'den fazla olduğu söylenen çiftlik oyunlarından biri olan Anadolu Farm'ın piyasadan 200 milyon lira topladığı iddia ediliyor. Peki Anadolu Farm firması kime ait? Anadolu Farm üyeleri paralarını alabilecekler mi?
ANADOLU FARM KİME AİT?
Anadolu Farm'ın üye sayısı ve topladığı iddia edilen para neredeyse Çiftlik Bank ile yarışacak düzeyde. Kayseri merkezli Ekolium A.Ş. çatısı altında faaliyet gösteren ve yılda yüzde 300'e varan oranlarda kâr vaat eden Anadolu Farm'ın bir yılda 200 milyon TL para topladığı öğrenildi.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın incelemeye aldığı, 44 bin üyesi bulunan sistemde 2 hafta önce tüm ödemeler durdu. Anadolu Farm'ın, Çiftlik Bank ile söylem benzerliği dikkat çekiyor. İnceleme başladıktan sonra üye ödemelerini günlükten haftalığa çıkaran ve sonra da durduran Anadolu Farm'ın üyelerini "İnceleme nedeniyle hesaplarımız bloke edildi. Bu yüzden ödeme yapamıyoruz" şeklinde oyaladığı görüldü.
Para yatıran üyelerin etkilemek yapılan yatırımlarda Anadolu Farm'ın tercih ettiği alan ise tavuk restoranları açmak olmuş. Kayseri ve Tokat'ta "Tauk" markasıyla restoran açan şirket, dağıttığı kârın buralardan geldiğini iddia ediyor.
EKOLİUM A.Ş. HAKKINDA
Anadolu Farm'ın bünyesinde olduğu Ekolium A.Ş'nin internet sitesinde girmanın %100 yerli sermaye ile 1 Haziran 2017 tarihinde kurulduğu belirtiliyor. Firmanın faaliyette olduğu sektörler enerji, inşaat, yazılım, tarım, hayvancılık, otomotiv, turizm, gıda ve lokantacılık olarak sıralanıyor. Şirketin sitesinde Kayseri AVM'de yer alan Şah Mangal, Kahramanmaraş Bakır Tesisleri ve Tauk restoran zinciri ile hizmet verdikleri açıklanıyor. Ancak sitede şirketin sahibi ve sahipleri, yönetim kurulu ile ilgili bir bilgi bulunmuyor.
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