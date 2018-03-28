Son dakika! Anadolu Farm kurucusu İsa Kandemir yakalandı!

Kayseri'de Çiftlik Bank gibi bir yapıya sahip olduğu iddia edilerek hakkında soruşturma başlatılan Ekolium A.Ş. Anadolu Farm'ın kurucusu İsa Karademir,yurt dışına kaçmak isterken Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadale Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Karademir,bir hafta önce operasyonlar başladığında " Biz buradayız, bir yere kaçmıyoruz" diye medya mensuplarına açıklama yapmıştı