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Son dakika! Anadolu Farm kurucusu İsa Kandemir yakalandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 09:31 | Son Güncelleme

Kayseri'de Çiftlik Bank gibi bir yapıya sahip olduğu iddia edilerek hakkında soruşturma başlatılan Ekolium A.Ş. Anadolu Farm'ın kurucusu İsa Karademir,yurt dışına kaçmak isterken yakalandı.

Son dakika! Anadolu Farm kurucusu İsa Kandemir yakalandı!

Kayseri'de Çiftlik Bank gibi bir yapıya sahip olduğu iddia edilerek hakkında soruşturma başlatılan Ekolium A.Ş. Anadolu Farm'ın kurucusu İsa Karademir,yurt dışına kaçmak isterken Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadale Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Karademir,bir hafta önce operasyonlar başladığında " Biz buradayız, bir yere kaçmıyoruz" diye medya mensuplarına açıklama yapmıştı

Anadolu Farm'ın kurucusu gözaltına alındıAnadolu Farm'ın kurucusu gözaltına alındı
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Anahtar Kelimeler:
Kayseri Çiftlik Bank Anadolu Farm İsa Karademir

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