HABER

Anadolu Farm kurucusu İsa Karademir tutuklandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 15:38 | Son Güncelleme

Kayseri'de Çiftlik Bank gibi bir yapıya sahip olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılan Ekolium A.Ş. Anadolu Farm'ın kurucusu olduğunu söyleyen İsa Karademir tutuklandı.

Anadolu Farm olarak bilinen Ekolium Bilişim, Yazılım, Tarım, Hayvancılık, Oto Turizm, Gıda, Lokanta Sanayi Ticaret A.Ş.'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan, kendisinin şirketin kurucusu olduğunu iddia eden İsa Karademir, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından tutuklandı.

"GÜNAH KEÇİSİ OLDUK"

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilen İsa Karademir gazetecilerin sorularına “Kaçarken yakalanmadım arkadaşlar. Ben kendim teslim oldum. Yalan haber yapmayın. Kısacası Çiftlik Bank'ın günah keçisi olduk” diye konuştu.

6 KİŞİ DAHA TUTUKLANMIŞTI

Merkezi Kayseri’de bulunan, şirketin yönetim kurulu başkanı Fehmi Özakan (25), internet sitesi yöneticisi İbrahim K., programın yazılımcısı R.T., firma çalışanı E.K. ve 2 şube müdürü, soruşturma kapsamında daha önce tutuklanmıştı.

5abb8c2561361f09c4b216da

AYRINTILAR GELİYOR...

Komandoların zorlu eğitimi! Komandoların zorlu eğitimi!
Çiftlik Bank'ın 'beyin takımı' deşifre edildi!Çiftlik Bank'ın 'beyin takımı' deşifre edildi!
Ünlü oyuncu bin pişman! 'Keşke Çiftlik Bank reklamını yapmasaydım'Ünlü oyuncu bin pişman! 'Keşke Çiftlik Bank reklamını yapmasaydım'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kayseri Çiftlik Bank Anadolu Farm

En Çok Okunan Haberler

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Öykü Serter rezil oldu!

Öykü Serter rezil oldu!

Ünlü oyuncu paylaşımı sosyal medyayı salladı: Yok böyle sınıf

Ünlü oyuncu paylaşımı sosyal medyayı salladı: Yok böyle sınıf

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız

Okuyucu Yorumları 2 yorum
yazık oldu garibime hep mehmet yüzünden bu kaçamadan yakalandı ee boşa dememişler erken kalkan yol alır diye :)
en kısa zamanda dolandırıcıya kanunda ceza olmalı. dolandırıcıya kanunda ceza olmadığı için bu durumdayız . tosun suan turkiyede olsa ceza yemez çünkü dolandırıcıya ceza yok
Diğer Haberler
Çocukların sevdiği plastik oyuncaklar mikrop saçıyormuş

Çocukların sevdiği plastik oyuncaklar mikrop saçıyormuş

Konut başvurusu: KİPTAŞ Silivri 3. etap başvuru şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır?

Konut başvurusu: KİPTAŞ Silivri 3. etap başvuru şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır?

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı görevden alındı

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı görevden alındı

7 teröristin öldürüldüğü çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı

7 teröristin öldürüldüğü çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı

1 Nisan Pazar günü İstanbul'da hava nasıl olacak? Meteoroloji'den açıklama geldi! İstanbul'da yaz sıcaklığı başlıyor!

1 Nisan Pazar günü İstanbul'da hava nasıl olacak? Meteoroloji'den açıklama geldi! İstanbul'da yaz sıcaklığı başlıyor!

Meriç'ten son dakika kötü haber! 20 sığınmacı kayboldu

Meriç'ten son dakika kötü haber! 20 sığınmacı kayboldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.