Anadolu Grubu yerli üretim yatırımlarına traktörle devam ediyor

KOCAELİ (AA) - Anadolu Grubu şirketlerinden Anadolu Motor ve İtalyan traktör üreticisi Argo Tractors tarafından 2017 yılında kurulan Anadolu Landini, Globe serisi traktörlerin yerli üretimine başladı. Anadolu Grubu’nun otomotiv alanında yerli üretim odaklı çalışmaları traktörle hız kazandı. Grup şirketlerinden Anadolu Motor ve İtalyan Argo Tractors’ün 2017 yılında yüzde 50-50 ortaklıkla kurduğu Anadolu Landini, Kocaeli Şekerpınar’daki tesislerinde yerli traktör üretimine başladı. Anadolu Landini’nin yerli traktör üretimiyle ilgili düzenlenen tören, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün katılımıyla gerçekleştirildi. Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, törende yaptığı konuşmada, grup olarak otomotiv alanında yerli üretime odaklandıklarını belirterek, “Anadolu Grubu’nun 68 yıllık deneyimini İtalyan ortağımızın traktör tasarımı ve üretimi konusundaki 134 yıllık uzmanlığıyla birleştirerek, Türkiye’de yatırım yapmaktan, ülkemizin tarım, ihracat ve istihdamına katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz.” dedi.

Türkiye’ye önemli bir yabancı yatırımı çekmiş olmanın kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Özilhan, şunları kaydetti: “Anadolu Landini çatısı altında başlayan traktör üretiminde yerlilik oranını, 2019 yılının sonuna kadar yüzde 85’e, uzun vadede bazı modellerde de yüzde 100’e çıkarmak gibi önemli ve iddialı hedeflerimiz var. Böylece otomotiv yan sanayisi için de önemli bir kapasite fırsatı oluşacak. 2019 yılında ek yatırımla traktörlerimizin şanzımanını da kendimiz üretmeyi planlıyoruz.” Özilhan, dünyada yalnızca Türkiye’de üretilecek olan Globe serisini yurt dışı pazarlara da satarak önemli bir ihracat geliri elde etmeyi planladıklarını belirterek, “Dolayısıyla Anadolu Landini ile ek istihdam yaratmanın yanı sıra ülkemizin ihracat gelirlerine de pozitif katkıda bulunacağımıza inanıyorum.” diye konuştu. - “Yatırımlarımızı daha da artırmayı hedefliyoruz” Anadolu Grubu Otomotiv Grubu Başkanı Bora Koçak ise yerli traktör üretiminin Anadolu Grubu’nun yeni yatırım stratejisi doğrultusunda atılan önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Bir tarım ülkesi olan Türkiye’de traktör pazarının her geçen yıl daha da büyüdüğüne işaret eden Koçak, geçen yıl 72 bin 32 adet traktör üretimiyle tüm zamanların rekorunun kırıldığını söyledi. Anadolu Grubu olarak stratejik öncelikleri arasında yer alan tarım alanında daha fazla büyümeyi arzu ettiklerini bildiren Koçak, şöyle devam etti: “Bu çerçevede hükümetimizin yerli üretimi destekleyen politikalarından aldığımız cesaretle yatırımlarımızı daha da artırmayı hedefliyoruz. Argo Tractors ile yaptığımız iş birliğini daha da ileriye taşıyarak yerli şanzıman üretimini de gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca Anadolu Landini olarak Argo Tractors portföyünde bulunan McCormick markalı traktörlerin Türkiye’de satışına başlayacağız.” - "Bu yatırım Argo Tractors için stratejik bir öneme sahip" Argo Tractors Başkanı Valerio Morra ise Türkiye’nin tarım üretimi konusunda Avrupa’da birinci sırada yer aldığını belirterek, bu yatırımın kendileri açısından stratejik bir önemi olduğunu söyledi. Türkiye’nin, üretim bazlı yatırımlarında İtalya’dan sonra ikinci ülke olduğuna dikkati çeken Morra, bu kararda 2012 yılından itibaren Anadolu Grubu ile sürdürdükleri başarılı çalışmaların da etkili olduğunu ifade etti.